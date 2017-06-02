На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурса « Моя кухня » — мы продолжаем публиковать присланные читателями рассказы. Напоминаем, что после выхода всех пришедших историй мы запустим голосование пользователей TUT.BY, которые выберут победителей. Они и получат призы от наших партнеров.

Рассказ Ольги из Минска:

— Если и есть самое уютное и комфортное место на земле, то это наша кухня. По большому счету, она стала полноценной гостиной с раскладным двуспальным удобным диваном. Здесь мы принимаем гостей и отдыхаем вечером после трудового дня.





Ремонт в новостройке мы делали два года назад. Еще и представления не имели о целостной картинке кухни. Выбирали по принципу «очень нравилось». Задал тон серый и фактурный ламинат. Ему подыграли немецкие обои с серыми завитушками, но, так как рулонов было недостаточно, остаток стен обрамили в холодную сталь венецианской штукатурки. Сделали натяжной потолок со встроенными диодными светильниками и приобрели чешскую хрустальную люстру. Она обошлась в 556 BYN (300 у.е.). Случайно в строймагазине увидели испанскую плитку на фартук, в тот же день ее купили и положили. Стоимость вместе с работой составила 278 BYN (150 у.е.).





Первой мебелью на кухне стала обеденная зона слоновой кости — дубовый стол и стулья «Пинскдрев». Расцветка парная — два мужских в полоску и два женских в цветы, выполненные в одной цветовой гамме. Позже мягкую идиллию в теплых тонах гармонично подхватил и бежевый диванчик IKEA за 556 BYN (300 у.е.).





А вот покупка гарнитура и техники была не такой простой. Долго изучали предложения на рынке, рисовали десятки проектов. Готовы были сделать кухню на заказ. Дизайнеры с недовольством выслушивали наши пожелания и смело насчитывали «на глаз» 2400−2800 BYN за погонный метр. Мы пробовали отказываться от многочисленных выдвижных ящиков, двухэтажных верхних шкафов. Но удешевить не особенно получалось. В итоге только за кухонную мебель нам «пророчили» расходы в 9250 BYN.

Последней надеждой на адекватное соотношение цены и качества стала IKEA. За полчаса совместной творческой работы с дизайнером в магазине вышел шедевр. Он воплотил абсолютно все мои желания и замыслы по поводу функциональной, эстетичной и эргономичной кухни. Да и стоимость получилась более чем в два раза ниже. Хотя количество фасадов, выдвижных полок и фурнитуры было гораздо большим. Плюс еще сделали систему подсветки. Да и ждать не нужно два месяца, пока сделают.





Взяли машину побольше и отправились за кухней сами в Москву, приехали рано к открытию магазина. Оплатив все, получили мебель только к полуночи. Привезли без проблем. Собирал муж сам, после работы, по вечерам. Все было понятно, и деталей хватило — точно рассчитали. Изначально планировали кухню целиком в сером цвете, только столешницу белую. Но по иронии судьбы в наличии не было маленьких фасадов со стеклом. Тут же скорректировали проект под белый «чердак», так еще больше понравилось. До стеклянных фасадов сверху брызги не долетают. Карниз подобрали там же в цвет кухни — серый.





Пестрый фартук всегда выглядит опрятно. В нижнем ряду — в ящике под духовым шкафом — храню все для выпечки. Карго для бутылок и соусов для готовки, левее расположены ящики для круп и бакалеи. Там и внутри есть тайные выдвижные ящички для салфеток и скатертей.





Кроме внешней эстетики, облегчает жизнь и экономит время бытовая техника.





Посудомоечная машина Bosch полноразмерная, идеально вымывает противни, сковороды, тарелки и стекло. Индукционная панель быстро нагревает содержимое, а не кастрюлю. Вытяжку — телескоп с подсветкой — выдвигаем, когда необходимо. Может и излишек, но без него уже стало сложно — измельчитель отходов. Картофельные очистки и остатки еды перемалывает и исключает засоры в трубе. В итоге в мусор выбрасываем только бумагу и пакеты.





Духовку, индукционную панель, телескопическую вытяжку и посудомоечную машину привезли заранее, из Польши. Сэкономили как минимум вдвое. Панель хотели обязательно белую: на ней не видны разводы, а еще появляется ощущение чистоты и свежести. Белоснежную мойку из тектонита, измельчитель отходов и смеситель IKEA тоже купили в Белостоке. Все установили и подключили сами.





Единственное, что покупали здесь — это холодильник: из-за непроходного через таможню веса. Сознательно отказались от встраиваемого варианта. Во-первых, какая же кухня без холодильника, а во-вторых, у встраиваемых моделей меньше места и функций. Для нас озонирование продуктов было обязательным, как и зоны свежести для мяса и зелени. Данная модель подошла по дизайну. Хотя изначально были намерения покупать белый холодильник из серии «Симплисити» Gorenje, как и всю технику.

В итоге у меня получилось удобное рабочее место. Слева варочные системы, справа — посуда в угловом «карусельном» шкафу и рядом — выдвижной ящик для отходов. Все под рукой.





На чайном буфетике расположили керамическую хлебницу. Крышка одновременно служит и доской для нарезки. Именно такую хотели, увидели лишь спустя год в магазине в Германии. Здесь же выдвижные ящики для ложек и вилок. На рабочей поверхности рядом удобно заварить чай, разложить пирожные.

Во время летнего отдыха в турецкой Анталии приобрели шикарные двуцветные шторы, точнее сшили на заказ за два дня. Есть системы подъема — шторы могут полностью быть подняты вверх или абсолютно закрыть окно, — а сами они представляют собой 13 метров качественной ткани. Стоило все это приблизительно 370 BYN (200 у.е.). Выбирать, конечно, там было из чего, что мы и сделали: нарядили окна всей квартиры.





Я противник открытых полок, однако готова петь оды своим этажеркам. Разделочные доски, блендер, крупные миски для теста и салатов — все под рукой и эстетично. Особый колорит и функционал у стального столика на колесах. Наверху место заняла микроволновка, а снизу — консервированные запасы. Удобно.





Три сценария подсветки, которые мы попытались отразить на фото, помогают создать разную атмосферу: от деловой до умиротворенной.

Пользуемся нашей кухней с удовольствием. Все пространство в мельчайших деталях наполнено лучшими эмоциями. Бывая в разных странах, мы всегда везем подарки не только родным, но и своему дому — чаще всего, конечно, кухне.





Приблизительная финальная смета:

Ремонт — 926 BYN (500 у.е.)

Гарнитур — 5187 BYN (2800 у.е.)

Обеденная зона — 1111 BYN (600 у.е.)

Диван — 556 BYN (300 у.е.)

Столик на колесах — 222 BYN (120 у.е.)

Техника — 4261 BYN (2300 у.е.)

Свет — 926 BYN (500 у.е.)

Шторы — примерно 370 BYN (200 у.е.)

Итого: 13 560 BYN (7320 у.е.)

Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»: — Уют кухне придает необычная вечерняя подсветка верхних шкафов, которые за счет стеклянных вставок и серого фона в интерьере больше напоминают маленькие окошки в ночном городе. Белый цвет антресолей здесь действительно сыграл лучше. Он не только поддержал цвет столешницы, но и дал помещению дополнительную перспективу и больше воздуха. Возможно, светлый однотонный пол здесь смотрелся бы более гармонично. Также хочется увидеть другой рабочий фартук, так как из-за такой активной расцветки сложнее сочетать цвета в интерьере. Учитывая то, что мебель для кухни не планировалась под заказ, а собиралась из готовых модулей, правило рабочего треугольника соблюдено и пользоваться планировкой достаточно удобно. Вот только расположить розетки над рабочей зоной стоило выше, так как сейчас ими неудобно пользоваться, а при готовке туда могут попадать брызги. Рекомендуемая высота 10−15 см от поверхности стола.

Понравилось сочетание красивого обеденного гарнитура из дуба и хрустальной люстры, хотя, на наш взгляд, их присутствие в интерьере этой кухни выглядит немного спорным. Что касается расположения дивана — не рекомендуется ставить крупную мебель вплотную к стене у окна, особенно если здесь находится радиатор отопления. Это препятствует полноценной циркуляции теплого воздуха в зоне окна. На первый взгляд, незначительная мелочь, но может привести к неприятным последствиям в будущем. Кухня, все-таки, помещение для приготовления пищи, и-за чего здесь часто повышена влажность, и на окнах может образовываться конденсат. Если теплый воздух будет распределяться неравномерно, а окно недостаточно обогреваться батареей, то со временем в зоне оконного блока может появиться плесень. Да и квадратные метры этого помещения не располагают к ее функции в качестве гостиной.

Однако хозяева дома, похоже, приветливые и гостеприимные люди. Чайный сервиз «под рукой», столик на колесах и мягкий диванчик — чувствуется желание удобно расположить за чаем гостей, которые, наверняка, с удовольствием приходят к ним в дом. Ну, а доброжелательная атмосфера располагает к комфорту.

Благодарим за представление своей уютной кухни и желаем удачи в конкурсе!

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