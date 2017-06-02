Мужчины часто жалуются, что не понимают женщин. Но давайте честно: для нас мужская логика и поступки тоже не всегда очевидны. Почему он не перезванивает после свидания? Как определить, что мужчина готов к серьезным отношениям? Можно ли его удержать переменами во внешности? Эти и другие вопросы мы задали психологу Павлу Зыгмантовичу.

— Почему представители разных полов не понимают друг друга?

— Мужчины и женщины — это все-таки разные культуры. И в ходе жизни у нас сформировались стереотипы про отличия между этими культурами. С людьми мы общаемся через шаблоны. Но реальный человек никогда не может соответствовать стереотипам на сто процентов. Мужчина может увлекаться футболом и при этом любить вышивать. Нам трудно понять друг друга, потому что мы не пытаемся это сделать на самом деле.

— Как девушке не спугнуть парня на первом свидании?

— Задачка не из самых легких. Мы интересуемся другими людьми, потому что нам кажется, что они нас чем-то вознаградят. Сексом, например, деньгами или расположением. Не отпугнуть — значит показывать мужчине, что вознаградишь его. Причем самое сложное здесь — угадать, чего же он хочет.

Я бы дал вот какие рекомендации. Не нужно делать первое свидание испытанием, типа «рассмеши меня». И не надо назначать его в едальнях. Кафе — плохой вариант. Мужчина и женщина не знакомы, надо о чем-то говорить. Это трудно. «Расскажи мне о себе» — это же чушь! Каждый сидит и думает: как бы не ляпнуть лишнего. А они же вдобавок нравятся друг другу, поэтому напряжение еще больше. В общем оба выглядят абсолютными идиотами.

Есть более удачный вариант — ходить туда, где есть, чем заняться. Чтобы процесс подбрасывал темы для разговоров. Бильярд, катание на лошадях, плавание на лодке…

Правило первого свидания — никому не должно быть неловко. Желательно, чтобы это свидание было в месте, которое вызывает неожиданные переживания. Был показательный эксперимент на эту тему, называется «Высокий мост». Его проводил американский психолог Арон с коллегами. Суть простая: когда люди переживали эмоциональный накал, то они связывали его не с ситуацией, а с партнером. То есть поехать с мужчиной покататься на американских горках — прекрасно. Эмоции зашкаливают, адреналин в крови. Партнер будет думать: «Боже, как у меня бьется сердце рядом с этой женщиной».



2.bp.blogspot.com

— Перед свиданием мы тщательно продумываем свой внешний вид: платье, каблуки, прическа… А мужчины вообще это ценят?

— Конечно. Но надо понимать, что мужчина ценит не красивое платье, а то, насколько оно подчеркивает фигуру. Он не думает: ради меня женщина три часа провела в парикмахерской. Он этого не знает. Мужчина оценит не ваши старания, а результат.

— Как привлечь мужчину для серьезных отношений?

— Все мужчины, как и женщины, делятся на две категории: те, кто нацелен на краткосрочные и долгосрочные отношения. Но, если мужчина не хочет жениться и достаточно опытен и умен, он будет рассказывать и про детей, и про внуков, чтобы заполучить девушку. Как вариант, серьезно ли настроен мужчина, можно оценивать по скорости перехода к сексу. Чем быстрее он хочет уложить вас в постель, тем больше вероятность — только вероятность! — того, что он не заинтересован в долгосрочных отношениях. Но обмануться в этом вопросе очень легко, а обмануть еще проще. Я бы сказал, что надо быть нацеленной на долгосрочные отношения, но не обязательно конкретно с этим человеком.

— Говорят, мужчины встречаются с одними, а женятся на других…

— Ничего подобного. Народная мудрость описывает только какой-то кусочек правды. Это иллюзия, что все мужчины ведут себя одинаково. Невозможно угадать, на ком мужчина женится. Такая попытка выиграть лотерею: скажите, пожалуйста, а чем отличается билетик, в котором приз, от того, в котором приза нет?



kolobok.ua

— Когда вообще мужчина готов жениться?

— У нас в стране выведен среднестатистический возраст — 27,5 лет. С каждым годом он увеличивается. Но это только статистика.

— Чтобы обратить на себя внимание мужчины, женщины часто стараются больше времени проводить в компании его и его друзей. Готовы ходить на футбол, интересоваться автомобилями. Это помогает сблизиться?

— Вполне.

— А как же френдзона, из которой якобы невозможно выбраться?

— Отношения — это и есть дружба. Огромное количество пар сначала дружили, а потом поженились. Просто нужно напоминать, что между вами есть еще и влечение. Это шутки, слова, взгляды, прикосновения. А если девушка ходит на футбол поорать и никак не проявляет свой сексуальный интерес к мужчине, скорее всего она так и останется для него хорошим другом.

Кстати, есть такое разделение: любовь-страсть и любовь-дружба. И, по опросу, у людей, у которых любовь-дружба, сексуальная жизнь лучше. По 5-балльной шкале они ставят 4,75. А те, у кого любовь-страсть, — 3,5−4. Страсть должна быть в процессе секса, но не в каждодневных отношениях. Без истерик типа «я плачу, когда мы не видимся».



playcast.ru

— Любимый девичий загон: если похудею — точно понравлюсь мужчине. Насколько это поможет?

— Ни на сколько. Хотя, конечно, если девушка худеет на восемь размеров сразу… Восприятие внешности зависит от несколько переменных. Во-первых, оценивается здоровье: цвет лица, волосы, осанка, ногти, глаза. Во-вторых, влияет культура. Раньше русские купеческие дочери чернили зубы, потому что черные зубы — это кариес, сахар — дорогая вещь, а значит девушка из зажиточной семьи. Вспомните матрон Рубенса, тургеневских барышень, которые ценились в разное время.

Если мужчина ставит условие: «Или похудей, или я тебя разлюблю», то он уже вас не любит. Вопрос отношений весом не решается. Но это не значит, что не надо следить за собой и держать себя в форме. Это полезно для здоровья.

— Помните диалог Леши и Ростислава из фильма «О чем говорят мужчины»? «Вот вы живете вместе, она утром уходит на работу и говорит: „Ты мой небритыш“. Или даже так: „Ты мой заспанный чебурашка“, не-не… „Чебура-а-фка“. И вроде это так мило, но так противно». Мужчины не любят нежностей?

— Мужчины не любят умиления. Потому что отсюда один шаг до умаления. Умиление — это реакция взрослой особи на мелкую. У людей этот рефлекс работает на плюшевых мишек, на младенцев, на кошек.

Нежность мужчины любят, но как к взрослому человеку. Потому что женский инфантилизм в обществе почему-то приемлем, а в отношении мужчин — это удар ниже пояса.



bm.img.com.ua

— Что еще мужчин чаще всего раздражает в женщинах?

— Все жалуются на вынос мозга. Но на самом деле за этим скрываются разные вещи. Чаще всего раздражает, что женщина не такая, какая должна быть. Основная претензия — «она недостаточно удобна». Идеальная девушка — та, которая делает, что ты хочешь и когда хочешь. Женщина по стереотипу должна быть податливой.

А так по мелочам много что раздражает: курит, ругается матом, болтает с подругами часами. Но это уже индивидуально.

— В том же диалоге из фильма герои рассуждают, что пока женщины добиваешься — она прекрасна. Может, мужчину всегда нужно держать в напряжении?

— Можно, но тогда это не отношения. Да, для людей, нацеленных на краткосрочные связи, главное — добиваться. Добился — уже не интересно. Но нужно ли стараться женить на себе такого человека? Как вообще будет выглядеть жизнь с ним? Это такая старая идея, что мужчина — охотник, поэтому женщина должна его приманивать. Но у меня тогда вопрос: если девушка старается вести себя правильно, кто тогда охотник?

— Стандартная ситуация: пара встречается, и тут женщина понимает, что влюблена. Стоит признаться в чувствах первой?

— Всегда поражаюсь, почему люди задаются этим вопросом.

— Наверное, страшно говорить о том, что любишь, первой.

— Знаете почему? Признание воспринимается как проигрыш. Но мы же не военные действия продумываем.

Разговор о чувствах — это попытка быстрее определить, что у нас за отношения: мы просто встречаемся или собираемся пожениться? Пустой разговор, все равно половина браков в нашей стране распадается. Шансы, что конкретно у этих людей будет долгая и счастливая совместная жизнь, — 50 на 50. Зачем тогда переживать?

Лучше наслаждайтесь отношениями. Это же приятно, когда на тебя смотрят восхищенными глазами, когда хотят проводить с тобой время. Зачем спешить определиться? Чтобы расслабиться? Вы и так встречаетесь. Хочется признаться в любви — признавайся.



socratify.net

— Почему мужчины сбегают от женщин?

— Сбегают те, кто был настроен на краткосрочные отношения. Такие люди ведут себя по принципу «не нравится — до свиданья». И не важно, что в девушке не так — он все равно не нацелен на решение этих вопросов.

Мужчины, которые хотят долгосрочных отношений, не уходят быстро. Если уходят быстро — надо радоваться. Слава богу, оказалось, это не тот человек.

— Часто говорят, что мужчины стали более избалованными, женственными. Согласны?

— Вспомните героиню Веры Алентовой Катю из эпохального фильма «Москва слезам не верит». Та тоже говорила, что нет нормальных мужиков, все перевелись. А фильм вышел, на минуточку, в 80-х. Два поколения уже сменились.

Нет, мужчины не стали более избалованными. На самом деле найти пару мешает жизнь в большом городе. У нас вроде при обилии людей совершенно непонятно, человек свободен или нет, интересуется отношениями или нет. Поэтому так популярны мобильные приложения для знакомств. Смотрите на смартфон: ага, вот в радиусе 100 метров столько-то девушек готовы к отношениям.

Нам тяжело знакомиться. Дом, работа… Обычный человек в мегаполисе на всякие дела, связанные с работой, тратит теперь не восемь часов. Посчитайте, сколько на дорогу уходит, плюс многие перерабатывает. Получается 12−13 часов. И вместо того, чтобы менять свою жизнь (а тяжело, по объективным причинам: зачем это нужно, если я нормально зарабатываю?), проще сказать, что «мужики перевелись». Это называется эвристика доступности: когда на ум приходит самое простое объяснение. Я вас уверяю, у мужчин с девушками та же проблема.