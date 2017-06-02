Столичный рынок общепита развивается. В Минске появляются не только бары и фастфуд, но и кафе-пончиковые. AFISHA.TUT.BY поговорила с соучредителем одного из таких заведений — Happy Donuts, которые сегодня открывают вторую точку — в ТЦ «Экспобел». Мы узнали, почему компания решила не приобретать франшизу и кто покупает больше всего пончиков.





«По франшизе нужно было инвестировать миллионы долларов — мы были к этому не готовы»

Соучредитель пончиковой Happy Donuts Антон Гомельков окончил экономический университет. Семь лет проработал инвестиционным консультантом, а поскольку всегда интересовался сферой общепита, решил сменить сферу деятельности и открыть свое дело.

Артем Гомельков, соучредитель пончиковой Happy Donuts

— После анализа рынка, понимания, какие ниши заняты и свободны, я пришел к пончикам. К тому же все, что связано со сладким, интересовало особенно, поэтому сконцентрировался на этом.

Изначально Антон рассматривал вариант приобретения готовой модели работы, но покупка франшизы, говорит он, не панацея от трудностей.

— Многие показывают красивую упаковку, но внутри что-то не то. Мы общались с крупными франчайзерами из США, и некоторые были готовы предоставить франшизу сразу на 10−15 точек. Но инвестировать в это нужно было миллионы: на тот момент мы к этому были не готовы.





Небольшие сети пончиковых, рассказывает Антон, практически не развиваются по франшизе. К тому же, сетевики в основном работают с замороженной основой для пончиков.

— Крупные сети, которые могли дать нам и хорошую рецептуру, и опыт, нами не интересовались. Средние были для нас дороги, а маленькие не могли нам многого дать, поэтому решили открывать что-то свое.

«Пончики не такой сложный продукт, чтобы пользоваться заморозкой»

Над рецептурой, рассказывает Антон, работали долго: поскольку в пончики не добавляют стабилизаторы и другую «химию», добиться нужной текстуры, мягкости, пышности, которая бы сохранялась весь день, было непросто.

— Срок годности наших пончиков один день, поэтому кондитеры работают каждую ночь, чтобы к утру все было готово. У пончиков, которые готовятся из заморозки, немного другой вкус. Да и не такой уж это сложный продукт, чтобы пользоваться заготовками. Хотя и не такой, как оказалось, простой.





Цена на один пончик варьируется от 2,3 до 2,5 рубля. Хотя есть пончик с пудрой и корицей — «классика», который стоит 1,5 рубля.

— Мы хотим, чтобы человек заходил к нам с утра, брал кофе с пончиком и шел на работу или по делам, наслаждаясь и получая удовольствие. Но мы понимаем, что не каждый может себе это позволить. На каком-то этапе, когда у нас будет энное количество точек, прибыльность будет расти, а маржинальность будет снижаться, мы планируем уменьшать цены — чтобы больше людей могло себе это позволить. Пока же очень много пончиков покупают семьи с детьми.

Что касается вопросов согласований при открытии такого рода бизнеса, то все было не быстро, отмечает соучредитель.

— Я жалел только о том, что нет такого понятия как «платная консультация» в госорганах. Уверен, многие бы пользовались такой услугой. Мы согласовывали все: рецептуру, помещение. И заняло это немало.





В первый объект (кондитерскую и небольшую кофейню), рассказывает Антон, они с партнером вложили около 70 тысяч долларов.

— Сумма могла быть гораздо больше. Но мы нашли помещение, где раньше была пиццерия, поэтому в саму кухню инвестиции были минимальны.

Сегодня открывается уже вторая точка Happy Donuts — в ТЦ «Экспобел». В 15.00 гостей пончиковой ждут конкурсы, призы, а также участие в первой битве пончиками . Всего в планах у компании открыть 8 точек в течение трех лет.

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