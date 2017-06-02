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Путь автора к читателям: чего не хватает современной литературе

03.06.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В начале лета, 3 июня, на Красной площади в Москве соберутся писатели, издатели и читатели со всех уголков России и соседних стран. Во второй раз в самом центре российской столицы, у стен Кремля пройдет фестиваль "Книги России", в котором примет участие и делегация Беларуси.

"Любая выставка — это праздник для издателей, но это и праздник для писателей, переводчиков, чтобы увидеть, что происходит в других литературах. На выставке "Книги России" я лично буду очень внимателен к национальным литературам России. Потому что информация малодоступная, не всегда центральные издания показывают широко ту литературу, которая создается в разных регионах России. Мне будет интересен этот поиск", — рассказал Карлюкевич.

Путь автора к читателям: чего не хватает современной литературе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Поиск новых форм в современной литературе, новые пути авторов к читателям также стали одной из тем беседы. Современная литература шагнула в интернет-пространство. Все больше авторов приходит в традиционную "бумажную" литературу, сначала добившись успеха в глобальной сети.

"Молодая литература — это всегда интересно, за ними будущее. Интересно знать, как они воспринимают современность, чего от них можно ждать через двадцать лет, когда они вполне будут классиками. Но я воспитан на другой литературе, классической, традиционной. Мне нравится поиск, современная поэтическая раскрепощенность, но мне не хватает мысли, какой-то образности, жизненного опыта, того, что характеризовало лучшую поэзию ХХ века", — сказал Бадак.

Собеседники Sputnik отметили, что за последние двадцать пять лет литература на постсоветском пространстве потеряла массового читателя, но, вместе с тем, приобрела разнообразие жанров, в частности, в Беларуси. Например, сейчас практически невозможно провести четкую грань между историческим романом и отражением современности, и  это существенно расширяет жанровые границы.

Полную версию беседы с заместителем министра информации Беларуси Александром Карлюкевичем и директором издательства "Мастацкая Літаратура" Алесем Бадаком слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Заместитель министра информации, литературовед Александр Карлюкевич и директор издательства "Мастацкая Літаратура" Алесь Бадак рассказали радио Sputnik Беларусь о...

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