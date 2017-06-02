Ямы Беларуси. По плану - ямочный ремонт, дожди не помеха

За последний месяц проект AUTO.TUT.BY « Ямы Беларуси » получил больше тридцати сигналов от активных граждан, приславших фотографии дорог по которым из-за плохого их состояния «не пройти — не проехать».

Сегодня мы сделали подборку из десяти наиболее интересных фотографий. Большинство из них свидетельствуют, что по графикам дорожников пришло время ямочных ремонтов. Ну и что, что лужи? Не срывать же сроки!

1. Червенский район, деревня Великополье

«Вот такой ямочный ремонт» — сообщает автор под фотографией, видимо недовольный, что асфальт просто засыпали в ямы и не «пригладили» катком.

Балованный вы, автор, человек! В других деревнях асфальта отродясь не было! А засыпанный в ямы асфальт закатается колесами проезжающих по дороге автомобилей. Получится даже симпатичнее и креативнее — с красивым узором от протектора шин.





2. Могилевская область, Быхов

На улице Якубова возле домов 7 и13 разлилось грязное озеро. Человек, приславший фото сообщает, что на этой дворовой территории был сделан ремонт. Однако, следов его мы не заметили. А вы их видите?









3. Минск, проспект Пушкина, 29

28 апреля здесь начали укладывать новый асфальт — прямо в лужи. Это именно тот случай, когда выделенные деньги надо срочно «освоить» и дожди не смогут этим планам помешать!

4. Могилевская область, Белыничский район, деревня Эсьмоны

Читатель сообщил, что так дорога выглядит сразу за лежачим полицейским. Видимо, денег у коммунальников хватило только на искусственную неровность, а дальше — как есть. Правда назревает вопрос: зачем нужно было создавать дорожное препятствие, если проезжая часть и без него не даст разогнаться?

5. Минский район, дорога возле МКАД-2, между деревнями Горошки и Светлый путь

Автор фото написал, что «во время стройки МКАД-2 эту дорогу раздолбали грузовики, потом её чуть подравняли, но выравняли абы как. В скором времени по этой дороге стали ездить опять какие-то грузовики и трактора, протягивали кабель и раздолбали опять дорогу. После этого никто ничего не хочет ровнять, а мы гробим подвески и ели ели проезжаем до нашей дачи!»





6. Минская область, граница Столбцовского и Дзержинского районов

Всего около 46 км от Минска есть дорога, которая давно не ремонтируется, латание уже не помогает. Местный житель сообщает, что в соседних деревнях дорожное покрытие такое же.

7. Могилев

«По полю танки грохотали, солдаты шли в последний бой…» — наверное эту песню поют автомобилисты, когда едут по ямам (дорогой назвать язык не повернулся) улицы Народного ополчения.

— Эта «дорога» находится ровно в 1 км от центра Могилева. В таком состоянии уже больше 10 лет, — сообщил читатель.





А вот еще одна могилевская дорога — по улице Ямницкой, ведущей к дому 99а. Яма на яме — соответствует своему названию.

8. Барановичи

— Глубокая яма на перекрестке улиц Уборевича и Заслонова, спустя месяц после ямочного ремонта, — гласит подпись под фото.

Яма действительно довольно глубокая. А может это не яма, а новое приспособление для поимки нетрезвых, а потому — невнимательных, водителей?





9. Бобруйск, ул. Платона Головача

На этой улице грунтовка в ямах. Интересно, знают ли о ней коммунальники?

10. Минск, проспект Независимости, 150

Думаете, в Минске идеальные дороги? Как бы не так!

— Ямы по колено и лежащий полицейский — адское сочетание, — пишет автор фото.





«Ямы Беларуси» — сервис, который позволяет небезразличным гражданам поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия. Присылайте свои фото . В описании обязательно указывайте, где было сделан снимок.