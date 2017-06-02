Дарья Чернова о проекте "Ты супер!": победить не хотелось /

Участница от Беларуси Дарья Чернова на проекте "Ты супер!" дошла до финала конкурса. К сожалению, победа досталась не ей, а Валерии Адлейба из Абхазии. Но Даша отнюдь не выглядит расстроенной. По ее словам, она ставила себе вполне конкретные задачи.

"Я пришла не ради звания победителя проекта "Ты супер!", а ради того, чтобы получить опыт, перебороть в себе какие-то позиции жизненные и нахвататься всего, набраться, насмотреться. Моя цель была такой, и я ее достигла", — говорит Даша.

Конкурсная жизнь не была безоблачной. Очень мало времени на то, чтобы подготовить песню для нового этапа. Жили участники на отдельной территории все вместе, и время от времени случались и небольшие бытовые ссоры, и даже творческие интриги. Но в целом атмосфера была дружелюбной, никто из конкурсантов не воспринимал друг друга как конкурента. У каждого была своя цель: кто-то шел к победе, кто-то шел к своим семейным достижениям, в итоге между ребятами сохранились теплые отношения.

Большую поддержку оказывали педагоги проекта и приглашенные знаменитости. Члены жюри максимально старались быть близкими юным артистам, поскольку для многих участников это был первый опыт выхода на сцену. При работе в дуэтах с известными артистами никогда не возникало чувства неравенства, все старались держаться на одной волне и поддерживать друг друга.

После конкурса Даша обрела уверенность в своих силах и решила посвятить себя творчеству. Благодаря проекту у нее появились определенные связи. Пока, правда, нет того, кто мог бы заняться продюссированием новой песни. Пока Даша планирует сосредоточиться на исполнении кавер-версий, параллельно работая над сольными песнями.

Проект "Ты супер!" получит продолжение. Сейчас готовится запуск второго сезона. Как опытный участник, Дарья Чернова обратилась с пожеланиями для новых конкурсантов.

"Хочу пожелать в первую очередь верить в себя, идти к своей цели и ни в коем случае не конкурировать. Участники должны понимать, что все оказались в непростой ситуации, все на равных правах. Не должно быть в этом проекте грязи, потому что это волшебная сказка, к которой есть возможность прикоснуться", — сказала Дарья Чернова.

Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь в статусе международного партнера проекта НТВ "Ты супер!" полгода поддерживало юных участниц из БеларусиНастю Кравченю и Дашу Чернову. Проект "Ты супер!" подарил шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе: его участниками были воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей из 12 стран.

Беседу с финалисткой конкурса "Ты супер!" Дарьей Черновой слушайте на радио Sputnik Беларусь.