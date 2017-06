На Depeche Mode можно попасть бесплатно: участвуйте в новом розыгрыше

Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыграно два билета на концерт Depeche Mode в Минске. Также у одного из победителей появится возможность встретиться с музыкантами лично — на Meet & Greet. Участие в розыгрыше продлится до 8 июня.





Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш билетов, где будут разыграны два одиночных билета. Кроме того, один из счастливчиков получит возможность встретиться с музыкантами лично — на Meet & Greet. «Проходка» на meet&greet — это возможность пообщаться с любимыми артистами за кулисами, взять автограф и, если повезет, сделать селфи.

Для участия в розыгрыше билетов на концерт вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Зарядиться энергией и силой непревзойденных музыкантов можно 17 июля в «Минск-Арене», где Depeche Mode выступят в Минске в рамках Global Spirit Tour в поддержку нового альбома.

5 мая аншлаговым концертом в Швеции культовые музыканты открыли европейскую часть тура. С полными залами и космической энергетикой, которую способны создать только вечно молодые «Депеши», тур продолжился в Нидерландах, Бельгии, Франции, Словении, Греции, Словакии, Венгрии, Чехии, Германии, Франции, Дании. В маршруте еще Швейцария, Испания, Португалия, Россия, Польша, Украина, Румыния и осенью — Штаты и Канада.

17 июля британцы выступят в «Минск-Арене», где белорусские поклонники услышат как композиции из нового альбома, главный сингл которого Where’s the Revolution успел наделать шума в Youtube, собрав почти 8,5 миллионов просмотров за 3 месяца, так и культовые хиты I Feel You, Walking in My Shoes, Personal Jesus.

И вновь перед концертом музыканты планируют встретиться со своими самыми преданными поклонниками Беларуси. Участники розыгрыша от AFISHA.TUT.BY смогут попытать удачу и выиграть заветное приглашение.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Что: концерт Depeche Mode в Минске Когда: 17 июля 2017 года, 20.00 Где: Минск-Арена (пр-т Победителей, 111) ПОДРОБНОСТИ КОНЦЕРТА И БИЛЕТЫ

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.