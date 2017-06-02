ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Объезжал собаку". В Минске водитель Mitsubishi разбил четыре автомобиля

03.06.2017 12:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария произошла 3 июня, около 07.30, на столичной улице Карпова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

35-летний водитель Mitsubishi ехал по улице Карпова со стороны улицы Волоха в направлении Либкнехта. По его словам, на дорогу внезапно выбежала собака. Он применил экстренное торможение и вывернул руль, чтобы ее объехать, в результате чего потерял управление. Автомобиль занесло и отбросило в припаркованные автомобили: ВАЗ, Renault и Mitsubishi.

















В аварии никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель Mitsubishi был трезв.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 3 июня, около 07.30, на столичной улице Карпова.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Хорошие таксисты, ребристые дороги и молчаливые люди. Какой Беларусь увидела байкерша из ЮАР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика