Авария произошла 3 июня, около 07.30, на столичной улице Карпова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.



Фото: ГАИ Московского района

35-летний водитель Mitsubishi ехал по улице Карпова со стороны улицы Волоха в направлении Либкнехта. По его словам, на дорогу внезапно выбежала собака. Он применил экстренное торможение и вывернул руль, чтобы ее объехать, в результате чего потерял управление. Автомобиль занесло и отбросило в припаркованные автомобили: ВАЗ, Renault и Mitsubishi.



































В аварии никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель Mitsubishi был трезв.