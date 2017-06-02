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"Объезжал собаку". В Минске водитель Mitsubishi разбил четыре автомобиля
Авария произошла 3 июня, около 07.30, на столичной улице Карпова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.
35-летний водитель Mitsubishi ехал по улице Карпова со стороны улицы Волоха в направлении Либкнехта. По его словам, на дорогу внезапно выбежала собака. Он применил экстренное торможение и вывернул руль, чтобы ее объехать, в результате чего потерял управление. Автомобиль занесло и отбросило в припаркованные автомобили: ВАЗ, Renault и Mitsubishi.
В аварии никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель Mitsubishi был трезв.
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Авария произошла 3 июня, около 07.30, на столичной улице Карпова.
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