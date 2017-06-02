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В Минске на переходе Audi насмерть сбила двух женщин и врезалась в здание

03.06.2017 12:30 — Разное | Tut.by  
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Две женщины погибли в результате ДТП, которое произошло 3 июня около 10 утра на столичной улице Свердлова. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.


Фото: Следственный комитет

По предварительной информации, водитель Audi А4 ехал по улице Свердлова со стороны проспекта Независимости и на пешеходном переходе совершил наезд на двух женщин (1953 и 1970 годов рождения), после чего врезался в здание. В результате ДТП оба пешехода от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.


Фото: Следственный комитет

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Ход расследования взят на личный контроль начальника УСК по Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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Смертельная авария произошла 3 июня, около 10.00, на столичной улице Свердлова.

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