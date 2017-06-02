В Минске на переходе Audi насмерть сбила двух женщин и врезалась в здание

Две женщины погибли в результате ДТП, которое произошло 3 июня около 10 утра на столичной улице Свердлова. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.



Фото: Следственный комитет

По предварительной информации, водитель Audi А4 ехал по улице Свердлова со стороны проспекта Независимости и на пешеходном переходе совершил наезд на двух женщин (1953 и 1970 годов рождения), после чего врезался в здание. В результате ДТП оба пешехода от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.



Фото: Следственный комитет

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Ход расследования взят на личный контроль начальника УСК по Минску.