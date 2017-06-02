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В Минске на переходе Audi насмерть сбила двух женщин и врезалась в здание
Две женщины погибли в результате ДТП, которое произошло 3 июня около 10 утра на столичной улице Свердлова. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
По предварительной информации, водитель Audi А4 ехал по улице Свердлова со стороны проспекта Независимости и на пешеходном переходе совершил наезд на двух женщин (1953 и 1970 годов рождения), после чего врезался в здание. В результате ДТП оба пешехода от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Ход расследования взят на личный контроль начальника УСК по Минску.
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Смертельная авария произошла 3 июня, около 10.00, на столичной улице Свердлова.
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