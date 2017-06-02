МИНСК, 3 июн —Sputnik. Военные трех стран — Беларуси, России и Сербии — на учении под Брестом отработают задачи по борьбе с терроризмом, сообщили в белорусском оборонном ведомстве.



© Sputnik Евгений Биятов Эшелон с псковскими десантниками отправился в Беларусь на учения

С 6 по 15 июня 2017 года на полигоне "Брестский", Брестском районе и участке реки Мухавец пройдет совместное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское браство-2017".

"Воинским контингентам от вооруженных сил трех стран предстоит отработать вопросы подготовки и ведения специальных действий совместными подразделениями в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом", — сообщили Sputnik в субботу в Минобороны.

Там отметили, что в учении примут участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России и Специальной бригады Вооруженных сил Сербии.

Учение пройдет под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси генерал-майора Вадима Денисенко в два этапа.

Кроме участия в мероприятиях боевой подготовки, отметили в Минобороны, российские и сербские военнослужащие ознакомятся с историческими местами и культурными традициями нашей страны.