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Православные отметят Троицу 4 июня: люди узнали тайну Божьего бытия

03.06.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 июн —Sputnik. Православные отметят 4 июня один из главных праздников церковного календаря — Троицу, этот день считается Днем рождения церкви, сообщили в Белорусской православной церкви.

Православные отметят Троицу 4 июня: люди узнали тайну Божьего бытия
© Sputnik Юрий Кавер
Троицкая родительская суббота – 3 июня у православных

Православная церковь отмечает День Святой Троицы всегда в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, поэтому он еще называется Пятидесятница, Троица относится к числу двунадесятых праздников.

"В День Святой Троицы предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел утром (начало — в 10:00) отслужит в Свято-Духовом кафедральном соборе Божественную литургию", — сообщили Sputnik в субботу в БПЦ.

Накануне, в субботу вечером, священники и верующие совершат Крестный ход, сказали собеседники агентства.

Встанут на колени

По словам священнослужителей, на Троицу после Божественной литургии совершается особая служба — священники и верующие впервые со дня Пасхи встают в храмах на колени. "Священник становится на колени в Царских вратах и читает молитвы. Верующие также становятся на колени", — уточнили в БПЦ.

"В этот день, в день рождения церкви, читается молитва "Царю Небесный", а вечером — удивительные по своей красоте коленопреклоненные молитвы", — сказали священнослужители.

Священники в этот день служат в зеленых одеждах. Зеленый цвет церковь трактует как цвет животворения и вечной жизни, пояснили в БПЦ.

Святой Дух сошел

Говоря о смысле праздника Святой Троицы, в экзархате пояснили, что в соответствии с писанием, в этот день на апостолов, учеников Христа, сошел Святой Дух, он и символизирует триединство Бога. Именно в этот день Бог даровал возможность апостолам проповедовать на разных языках.

"На Троицу явился Святой Дух, и людям открылась одна из величайших тайн Божьего бытия, когда они узрели, что Бог един, но един в трех лицах",- сказали в экзархате.

Православные отметят Троицу 4 июня: люди узнали тайну Божьего бытия
© Sputnik Сергей Пятаков
Служба в храме

Касаясь иконографии, посвященной Святой Троице, в БПЦ отметили, наивысшей степени раскрытия духовной сути достиг Андрей Рублев в иконе "Живоначальная Троица", эта православная святыня и одна из самых известных в мире икон выставлена в Третьяковской галерее в Москве.

Священнослужители отметили, что после Троицы в понедельник церковь отмечает Духов день.

Народные традиции и табу

Праздник Троицы берет свое начало с ветхозаветных времен, с ним связаны различные народные традиции, запреты и приметы, сказали этнографы. По их словам, в этот день нельзя работать — шить, прясть, выполнять так называемую "грязную" работу. Также в народе считалось, что на Троицу нельзя ругаться, злиться, завидовать — иначе человека будут преследовать неудачи. Кроме этого, по словам этнографов, на Троицу нельзя жениться, а тем более венчаться.

 
Теги: Минск
 
 
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Храмы уже убрали цветами и ветками березы, в воскресенье пройдут торжественные Троицкие богослужения, впервые после Пасхи Верующие встанут на колени в храмах.

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