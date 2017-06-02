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На базе Национальной библиотеки создадут центр поддержки инноваций

03.06.2017 14:11 — Разное | Ежедневник  
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На базе Национальной библиотеки создадут центр поддержки инноваций

Республиканская научно-техническая библиотека и Национальный центр интеллектуальной собственности подписали сегодня соглашение о создании на базе библиотеки Центра поддержки технологий и инноваций в Республике Беларусь (ЦПТИ).

Подписи под документом поставили руководители ведомств Раиса Сухорукова и Петр Бровкин. Основная цель ЦПТИ – повышение эффективности распространения знаний по вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и проведение патентных исследований, сообщила пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям.

Центр поддержки технологий и инноваций будет предоставлять доступ к патентным и непатентным базам данных ВОИС, НЦИС и другим бесплатным информационным ресурсам в сфере интеллектуальной собственности, а также оказывать помощь при проведении патентных поисков. Предполагается также, что ЦПТИ будет обучать навыкам проведения патентного и непатентного поиска и предоставлять общую информацию по законодательству в области интеллектуальной собственности.

 
 
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Республиканская научно-техническая библиотека и Национальный центр интеллектуальной собственности подписали сегодня соглашение о создании на базе библиотеки...

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