Посол Канады: В Беларуси очень высокий уровень развития хоккея

В Беларуси очень высокий уровень развития хоккея. Такое мнение в интервью БЕЛТА высказал посол Канады в Польше и по совместительству в Беларуси Стивен де Бор.



Стивен де Бор. Фото: БЕЛТА

— У нас в Канаде сложилось впечатление, что в Беларуси очень высокий уровень развития хоккея. Мы признаем, что здесь есть хорошие игроки, и думаем о Беларуси как о сильной стране в этом вопросе, — отметил дипломат.

Реагируя на ремарку, что, к сожалению, белорусским хоккеистам не всегда удается выигрывать у своих соперников, Стивен де Бор сказал:

— Вы, наверное, хотели, чтобы белорусская сборная выиграла у Канады… Что же, время от времени некоторым это удается.

Посол признался, что не является заядлым болельщиком, но смотрит те матчи, которые считает наиболее важными, — финалы Кубка Стэнли, матчи Олимпийских игр — как с участием мужских команд, так и женских.

— Думаю, что вся Канада замирает, когда по телевизору показывают олимпийский хоккей, — добавил он.

На двух подряд минувших чемпионата мира сборная Беларуси не сумела пробиться в четвертьфинал и боролась за выживание в элитном дивизионе. На ЧМ-2016 в Санкт-Петербурге белорусы финишировали 12-ми, на ЧМ-2017 в Париже — 13-ми. В мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 10-е место.

Александр Лукашенко назвал «стыдобищем» игру белорусских хоккеистов против Канады на ЧМ-2017.