Более 24 тысяч школьников приняли участие в футбольном турнире





В Беларуси прошел самый массовый футбольный турнир «Кубок Coca-Cola», в котором приняло участие около 24 тыс. школьников со всех районов. Победителями как среди мальчиков, так и девочек оказались минские команды, рассказали организаторы.

Финальные матчи прошли в суровых погодных условиях: сильный ветер, прерывистый дождь и влажное поле создавали трудности для футболистов. В республиканский финал вышло 8 мужских команд и столько же женских сборных – по две с каждого региона и четыре от Минска. Борьба оказалась серьезной и изматывающей: так, победитель турнира среди мальчиков определился только в серии пенальти.

Самыми сильными оказались минские футболисты. Среди мальчиков первое место заняла команда столичной школы № 54. «Серебро» досталось брестчанам из средней школы № 26. Третье место получила Гродненская область – удачно выступили юные футболисты из средней школы № 17 г. Сморгони.

Среди девочек победителем стала минская команда, представлявшая среднюю школу № 47. На втором месте оказались девочки из могилевской школы № 34. «Бронзу» завоевала женская сборная Московского района Бреста.

Победившие команды примут участие в тренировке и фотосессии с национальной сборной по футболу. Кроме того, они посетят матч между белорусской и голландской командами.

Футбольный турнир включал в себя три этапа. На квалификационной стадии, которая прошла с 1 октября по 31 марта, юные футболисты соревновались в школах. Всего в отборочных играх состязались более 2,2 тыс. команд со всей страны. Самые сильные попали в полуфиналы, которые прошли до конца мая в Минске, областных и районных центрах. После этого организаторы провели региональный финальный раунд с шестью состязаниями – по одной на каждый регион и столицу. Лучшие команды страны среди мальчиков и девочек определили уже на республиканском финале в Минске.

«Проведение столь масштабного футбольного турнира призвано повысить уровень мастерства ребят и упростить поиск юных футболистов, которые лет через пять смогут представить страну на крупных международных соревнованиях, – отметили в компании «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», выступающей организатором мероприятий. – Кроме того, это позволяет повысить интерес к футболу среди любителей. Мы показываем, что спорт – это и увлечение, и философия, и польза для здоровья».

Футбольный турнир учредила в 2012 году УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». Через два года организаторами турнира также стали Министерство образования, Белорусская федерация футбола и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Проведение турнира призвано повысить уровень юношеского футбола в Беларуси. Первенство набирает популярность и расширяется: в первый год в турнире приняли участие 1 956 подростков (2012), через год – 16212 человек, а во время сезона 2015-2016 годов – 44 139 школьников.