Четвертый фильм киновселенной DC и первый супергеройский блокбастер с девушкой на первом плане уже в кинотеатрах. AFISHA.TUT.BY посмотрела «Чудо-женщину» и рассказывает, что из этого вышло.





Если после прошлогодних «Бэтмена против Супермена» и «Отряда самоубийц» вы еще не похоронили для себя неловко выстраивающуюся киновселенную DC, то, наверняка, «Чудо-женщину» ожидали с интересом.

Во-первых, героиня, которая появилась на страницах комиксов еще в 40-е годы прошлого века, стала самым настоящим символом феминизма — а такого в супергеройских фильмах пока еще не было. Наконец девушка в кино такого рода не является просто досадливым сайдкиком и ненавязчивой объективацией. У руля проекта тоже стоит женщина — режиссер Пэтти Дженкинс. А во-вторых, после достаточно провального с точки зрения приема критиками прошлого года студия просто не имела права на ошибку. Потери и без того достаточные — грустный Бен Аффлек отказался снимать «Лигу Справедливости».

В связи с этим было интересно наблюдать, как активные феминистки оскорбляются на еще не вышедший фильм из-за бритых подмышек Галь Гадот, а критики за неделю до премьеры засыпают фильм на удивление высокими оценками (на данный момент процент свежести на RottenTomatoes — 93, а рейтинг Metacritic — 76).

Но что же вышло из фильма на самом деле?

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Для начала совсем краткий синопсис. «Чудо-женщина» рассказывает о первом появлении в мире амазонки Дианы, одного из культовых персонажей комиксов. Вместе с британским шпионом Стивом Тревором девушка отправляется в пекло Первой мировой войны, чтобы обрести себя и покончить с ужасающей угрозой со стороны немецкой армии, разработавшей прогрессивное газовое оружие.

Неплохой «марвеловский» фильм





Итак, пусть фанаты DC не обижаются, но в первую очередь у студии получился неплохой «марвеловский» фильм — по своему стилю и подаче повествования это на самом деле похоже на большую часть лент от студии-антагониста. Картина яркая (но не кислотная, как «Отряд самоубийц»), красивая (но не тяжеловесная и мрачная, как «Бэтмен против Супермена»), сюжет развивается в нормальном темпе и не щеголяет дырами, размерами с Марианский желоб.

Кроме этого «Чудо-женщина» явно перекликается с парой продуктов своих прямых конкурентов. Райский остров амазонок Фемискира и его жительницы напоминают Асгард из «Тора», как и сама воинственная Диана похожа на скандинавского бога грома. А военные похождения девушки в разношерстной компании наводят на мысль о первом «Капитане Америка». Вот только вместо картинки Второй мировой, словно срисованной с военно-патриотического плаката, мы получаем более серьезный сеттинг Первой мировой войны, масштабам и античеловечности которой до конца 30-х не было равных.

Амазонка и британский шпион





Сюжет и локации в фильме работают правильно. Фемискира, которая не стремится особо погрузить зрителя в быт амазонок, нужна в основном для внесения пары штрихов в образ Дианы, рассказа о древнегреческих богах и презентации главного движущего локомотива фильма — британского шпиона Стива Тревора, который должен подарить миру сильнейшую из амазонок. Лондон добавляет в фильм комедийных элементов, в основном строящихся на том, как невинная «дикарка» воспринимает «мир мужчин». А военная разруха Бельгии уже на полную катушку раскрывает потенциал Чудо-женщины.

За Дианой вообще интересно наблюдать, а во время боевых действий она дарит на самом деле яркие экшн-сцены, хоть и знатно пересоленные слоу-моушеном. Но лучшим персонажем фильма, достойным места на постере рядом с амазонкой, по итогу оказывается Стив Тревор. Остроумный и статный британец с очевидной мотивацией не просто деликатно помогает Диане проникнутся незнакомым миром, очертя голову бросается ей на помощь, раз за разом поставляет романтические и драматические сцены и в принципе дарит девушке веру в человечество.

Тест на феминизм





Важно, что картина совсем не выглядит как манифест феминизма, хотя опасения были. Дело в том, что в комиксах про Чудо-женщину последних лет активно продвигаются феминистские идеи, причем ситуация до смешного гротескная: большегрудые воительницы ненавидят мужчин за годы рабства и готовы, например, убить Стива Тревора просто потому что его половые признаки отличаются от женских. Фильм же действует куда мягче. Да, Диане указывают на место девушки в начале ХХ века, да, ей запрещают присутствовать на важных собраниях и даже разговаривать с мужчинами, да, бывалые солдаты со смехом воспринимают идею об амазонке на фронте. Но при этом Чудо-женщина на равных (мягко говоря) сражается с ними плечом к плечу и не пытается освободить бедную британскую секретаршу от «рабства».

Вообще фильм больше выглядит как манифест общей человечности, нежели манифест феминизма. Поэтому, наверное, можно простить абсолютно, опять же, «по-марвеловски» невнятного антагониста, ведь по факту Диана больше воюет с простыми людьми, которые не могут жить без войн, ненавидят друг друга или просто ищут в сражении славу на века.

Как мы уже говорили, фильм далек от бриллианта супергеройского блокбастера, но активно ругать его почти не за что. Кроме совершенно ужасной последней части фильма, которая состоит из пафоса, невнятного антагониста, слоу-моушена, посредственной графики, крупных планов, пафоса и снова пафоса. А затем зритель еще получает богатырскую оплеуху морали от Чудо-женщины, ушат с идеей фильма, которая появляется просто из ничего. Но в любом случае, на данный момент это самый «ровный» фильм единой вселенной DC, которые грамотно по-настоящему вводит, наконец, одного из главных комикс-героев в современный кинематограф.