Три золотые медали завоевали белорусские гребцы в первый день финалов этапа КМ в Белграде

Три золотые медали завоевали белорусские гребцы в первый день финалов третьего этапа Кубка мира в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Олег Юреня. Фото: canoephotography.com

На одной из самых престижных дистанций 1000 м в байдарке-одиночке не было равных Олегу Юрене, который преодолел дистанцию за 3 мин. 24,7 сек. Датчанин Рене Поульсен финишировал вторым. Бронзовую награду завоевал Рой Родригез из Испании.

Для Олега Юрени золото в Сербии стало первым громким успехом за последние два сезона.

В соревнованиях среди женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась белоруска Ольга Худенко, финишировавшая первой на дистанции 500 м в гребле на байдарке. Серебряная награда у Спелы Янич из Словении, бронзы удостоена бельгийка Хермиен Петерс.

Удачно провела гонку в каноэ на 500 м Алена Ноздрева. Белоруска преодолела дистанцию за 2 мин. 05,4 сек., опередив Вираг Баллу из Венгрии и бронзового призера канадку Кэти Винсент.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, чего ждать от национальной команды по гребле на байдарках и каноэ в текущем сезоне, депутат Палаты представителей, олимпийский чемпион по гребле в каноэ Александр Богданович выразил мнение, что команде есть еще к чему стремиться.

- Сборная в новом олимпийском цикле перестраивается, пробуются различные экипажи. Сейчас, может, лидеры еще не на самом пике формы, но ребята и девчата вместе с тренерским штабом постараются показать максимум своих возможностей. Будем переживать и болеть за них, - сказал Александр Богданович.

Сегодня в Белграде также состоятся предварительные и полуфинальные заезды на других дистанциях. Определенные надежды связываются с наполовину обновленной женской байдаркой-четверкой. Вместе с бронзовыми призерами в Рио-де-Жанейро Ольгой Худенко и Надеждой Лепешко выступят Софья Юрченко и Дарья Бойчевская.

Первый и второй этап Кубка мира в Португалии и Венгрии, которые состоялись в мае, белорусские гребцы пропускали. Этап Кубка мира в столице Сербии станет проверкой сил для них перед главными стартами сезона - чемпионатом Европы в болгарском Пловдиве (10-17 июля) и мировым форумом гребцов в чешском Рачице (21-28 августа).