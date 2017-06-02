Смертельное ДТП в районе вокзала: две женщины погибли на месте

Утром, около 10 утра в центре Минска произошло ДТП. На пешеходном переходе на пересечении улиц Свердлова и Ульяновская легковой автомобиль насмерть сбил двух женщин.

Водитель Ауди А4 ехал по улице Свердлова со стороны проспекта Независимости, на переходе он сбил двух женщин, 1953 и 1970 годов рождения, которые скончались на месте происшествия.

Смертельное ДТП в Минске: погибли две женщины /

После совершения наезда водитель потерял управления, и врезался в стену здания рядом. Против водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК РБ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы от 3 до 7 лет.

В настоящее время проводится опрос очевидцев и свидетелей произошедшего. Следователи работают с задержанным мужчиной. Назначен ряд экспертных исследований. Ход расследования взят на личный контроль начальника УСК по г. Минску.

Комментарий официального представителя СК по Минску Алексея Климовича о смертельном ДТП слушайте на радио Sputnik Беларусь.