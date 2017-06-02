ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смертельное ДТП в районе вокзала: две женщины погибли на месте

03.06.2017 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Утром, около 10 утра в центре Минска произошло ДТП. На пешеходном переходе на пересечении улиц Свердлова и Ульяновская легковой автомобиль насмерть сбил двух женщин.
Водитель Ауди А4 ехал по улице Свердлова со стороны проспекта Независимости, на переходе он сбил двух женщин, 1953 и 1970 годов рождения, которые скончались на месте происшествия.

После совершения наезда водитель потерял управления, и врезался в стену здания рядом. Против водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК РБ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы от 3 до 7 лет.

В настоящее время проводится опрос очевидцев и свидетелей произошедшего. Следователи работают с задержанным мужчиной. Назначен ряд экспертных исследований. Ход расследования взят на личный контроль начальника УСК по г. Минску.

Комментарий официального представителя СК по Минску Алексея Климовича о смертельном ДТП слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности ДТП со смертельным исходом в субботу утром в Минске радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Следственного комитета по Минску Алексей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Три золотые медали завоевали белорусские гребцы в первый день финалов этапа КМ в Белграде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика