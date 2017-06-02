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Смертельное ДТП в районе вокзала: две женщины погибли на месте
03.06.2017 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Утром, около 10 утра в центре Минска произошло ДТП. На пешеходном переходе на пересечении улиц Свердлова и Ульяновская легковой автомобиль насмерть сбил двух женщин.
После совершения наезда водитель потерял управления, и врезался в стену здания рядом. Против водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК РБ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы от 3 до 7 лет.
В настоящее время проводится опрос очевидцев и свидетелей произошедшего. Следователи работают с задержанным мужчиной. Назначен ряд экспертных исследований. Ход расследования взят на личный контроль начальника УСК по г. Минску.
Комментарий официального представителя СК по Минску Алексея Климовича о смертельном ДТП слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Подробности ДТП со смертельным исходом в субботу утром в Минске радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Следственного комитета по Минску Алексей...
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