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Белорусские волейболистки обыграли Латвию в отборе к ЧМ

03.06.2017 18:50 — Разное | Tut.by  
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Белорусские волейболистки обыграли Латвию в отборочном турнире к чемпионату мира со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: cev.lu

Тренерский штаб белорусок — Александр Климович и Анджело Верчези — позволил сыграть многим резервисткам на этом турнире. В запасе остались опытные Оксана Ковальчук, Анна Калиновская-Гюнгер, Ольга Пальчевская. Однако заменившие их игроки Анастасия Кононович, Кристина Кицка (Михайленко) и Марина Павлова с задачей на игру справились. Сборной Беларуси понадобилось чуть более часа, чтобы одержать победу над Латвией.

Ранее белоруски обыграли 3:0 Испанию, но уступили в группе «D» Италии (0:3) и Бельгии (1:3).

Турнирная таблица группы «D»: Италия — 3 победы (9 очков; 3 матча), Бельгия — 3 (9/3), Беларусь — 2 (6/4), Босния и Герцеговина — 1 (4/3), Испания — 1 (2/3), Латвия — 0 (0/4).

В заключительном матче на турнире в Кортрейке 4 июня белоруски сыграют с Боснией и Герцеговиной.

После возвращения в Минск национальная команда продолжит подготовку к Евролиге (9−11 июня в Албании и 16−18 июня в Минске). Тренерский штаб планирует задействовать несколько новых игроков в этом соревновании.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские волейболистки обыграли Латвию в отборочном турнире к чемпионату мира.

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