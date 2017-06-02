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"Ювентус" сыграет с "Реалом" в финале Лиги чемпионов. Мультимедийный онлайн TUT!
В субботу в валлийском Кардиффе пройдет решающий матч сезона в Европе — финал футбольной Лиги чемпионов.
Действующий обладатель трофея мадридский «Реал» сыграет сегодня с чемпионом Италии — туринским «Ювентусом».
По пути к финалу «Реал» поочередно прошел «Наполи», «Баварию» и «Атлетико», а «Ювентус» одолел «Порту», «Барселону» и «Монако».
Последний раз эти команды играли в финале в 1998 году, когда «Реал» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Предрага Миятовича.
Букмекеры считают, что на этот раз шансы команд приблизительно равны. Чемпион Испании имеет лишь незначительное преимущество: коэффициент на выигрыш «Реала» составляет 1,85, «Ювентуса» — 2,05.
SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 21.45.
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В субботу в валлийском Кардиффе пройдет решающий матч сезона в Европе - финал футбольной Лиги чемпионов.
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