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В Минском районе Ford врезался в столб и опрокинулся: пострадали два человека

03.06.2017 19:44 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 3 июня, около 10.40, на трассе Р1 Минск — Дзержинск. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: «ЧП Беларусь», vk.com

По предварительной информации, 28-летний водитель Ford Mondeo ехал по трассе в сторону Дзержинска. На 11-м километре дороги он не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту, после чего автомобиль вылетел в кювет, где опрокинулся.


Фото: «ЧП Беларусь», vk.com

По информации ГАИ Минского района, в результате ДТП пострадал водитель и 25-летний пассажир легковушки.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 3 июня, около 10.40, на трассе Р1 Минск - Дзержинск.

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