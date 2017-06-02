В Минском районе Ford врезался в столб и опрокинулся: пострадали два человека

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 3 июня, около 10.40, на трассе Р1 Минск — Дзержинск. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель Ford Mondeo ехал по трассе в сторону Дзержинска. На 11-м километре дороги он не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту, после чего автомобиль вылетел в кювет, где опрокинулся.

По информации ГАИ Минского района, в результате ДТП пострадал водитель и 25-летний пассажир легковушки.