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Международный олимпийский день прошел в Минске

03.06.2017 22:30 — Разное | Tut.by  
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В субботу, 3 июня, в столичном парке имени Горького прошел спортивный праздник, посвященный Международному олимпийскому дню, сообщает пресс-центр НОК Беларуси.


Фото: noc.by

Праздник собрал около 3 тысяч человек, которые могли поучаствовать в конкурсах и викторинах, попробовать себя в различных видах спорта: детская легкая атлетика, баскетбол, гандбол, футбол, хоккей на траве, единоборства, художественная гимнастика, стрельба из лука, роллер спорт, американский футбол, фехтование на специальном детском оборудовании, стрельба из лазерного оружия, гольф, скейтбординг, керлинг, конный спорт, чирлидинг, корфбол, фрисби, бадминтон, настольный теннис, гребля, воркаут, бейсбол.







Самых успешных ждали награды — значки, а также майки и кепки с олимпийской символикой. При наличии пяти значков с видами спорта в палатке НОК Беларуси можно было получить брендированный силиконовый браслет.

На площадках провели мастер-классы именитые спортсмены, в том числе и представители футбольного клуба БАТЭ.


Мастер-класс от Мелиты Станюты. Фото: noc.by

Почетными гостями праздника стали олимпийские чемпионы разных лет Сергей Макаренко, Леонид Тараненко, Камандар Маджидов, Татьяна Ледовская.

Специальный приз Международного олимпийского комитета «Спорт без границ» по итогам 2016 года был присужден генеральному спонсору НОК Беларуси ОАО «Белагропромбанк».


Фото: noc.by

Состоялось также награждение школ-победительниц городского конкурса представительства Национального олимпийского комитета в городе Минске «Лучший олимпийский уголок столицы».

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 3 июня, в столичном парке имени Горького прошел спортивный праздник, посвященный Международному олимпийскому дню.

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