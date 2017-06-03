ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День Швеции в Минске: селедка, Secret Service и NaviBand

03.06.2017 23:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Праздник шведской истории, образования, музыки и кухни прошел сегодня 3 июня в Верхнем городе.

Днем минчане пробовали блюда шведской кухни, соревновались во владении мечами, смотрели детские спектакли и участвовали в мастер-классах по мотивам шведских сказок про Пеппи Длинныйчулок, Петсона и Финдуса. А вечером с аншлагом прошел концерт с участием звезд шведской популярной музыки — группы Secret Service – и белорусской группы NaviBand, участницы "Евровидения".

Смотрите на видео Sputnik, как прошел День Швеции в Минске.

Такие праздники национальных культур будут проходить до октября, так что нас ждет яркое лето и нескучная осень.

•    10 июня – День русской культуры
•    17 июня – День казахской культуры
•    24 июня – День литовской культуры
•    29 июля – День финской культуры
•    5 августа – День корейской культуры
•    12 августа — День азербайджанской культуры
•    19 августа – День украинской культуры
•    26 августа – День армянской культуры
•    27 августа – День индийской культуры
•    2 сентября – День грузинской культуры
•    3 сентября – День итальянской культуры
•    16 сентября – День польской культуры
•    17 сентября – День еврейской культуры
•    23 сентября — День греческой культуры

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летний сезон фестивалей и концертов у Минской ратуши можно считать открытым – сегодня аншлаг на площади Свободы собрал День Швеции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Международный олимпийский день прошел в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика