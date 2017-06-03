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День Швеции в Минске: селедка, Secret Service и NaviBand
03.06.2017 23:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Праздник шведской истории, образования, музыки и кухни прошел сегодня 3 июня в Верхнем городе.
Днем минчане пробовали блюда шведской кухни, соревновались во владении мечами, смотрели детские спектакли и участвовали в мастер-классах по мотивам шведских сказок про Пеппи Длинныйчулок, Петсона и Финдуса. А вечером с аншлагом прошел концерт с участием звезд шведской популярной музыки — группы Secret Service – и белорусской группы NaviBand, участницы "Евровидения".
Смотрите на видео Sputnik, как прошел День Швеции в Минске.
Такие праздники национальных культур будут проходить до октября, так что нас ждет яркое лето и нескучная осень.
• 10 июня – День русской культуры
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Летний сезон фестивалей и концертов у Минской ратуши можно считать открытым – сегодня аншлаг на площади Свободы собрал День Швеции.
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