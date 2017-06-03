День Швеции в Минске: селедка, Secret Service и NaviBand

Праздник шведской истории, образования, музыки и кухни прошел сегодня 3 июня в Верхнем городе.

Днем минчане пробовали блюда шведской кухни, соревновались во владении мечами, смотрели детские спектакли и участвовали в мастер-классах по мотивам шведских сказок про Пеппи Длинныйчулок, Петсона и Финдуса. А вечером с аншлагом прошел концерт с участием звезд шведской популярной музыки — группы Secret Service – и белорусской группы NaviBand, участницы "Евровидения".

Смотрите на видео Sputnik, как прошел День Швеции в Минске.

Такие праздники национальных культур будут проходить до октября, так что нас ждет яркое лето и нескучная осень.

• 10 июня – День русской культуры

• 17 июня – День казахской культуры

• 24 июня – День литовской культуры

• 29 июля – День финской культуры

• 5 августа – День корейской культуры

• 12 августа — День азербайджанской культуры

• 19 августа – День украинской культуры

• 26 августа – День армянской культуры

• 27 августа – День индийской культуры

• 2 сентября – День грузинской культуры

• 3 сентября – День итальянской культуры

• 16 сентября – День польской культуры

• 17 сентября – День еврейской культуры

• 23 сентября — День греческой культуры