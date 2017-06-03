Лучшие фото космонавта Новицкого: Земля в иллюминаторе

197 суток провел в космосе космонавт Олег Новицкий. Sputnik предлагает вспомнить его лучшие фото Земли, которые он публиковал в Instagram. Здесь и горы, и реки, и острова, и океаны. А также мерцающие ночными огнями города мира, которые из окна иллюминатора кажутся причудливыми фигурами.

Перед тем, как отправиться домой, Новицкий написал в своем аккаунте в Instagram, что на Земле ему будет не хватать "этих завораживающих космических пейзажей".

Устье реки Бецибука, Мадагаскар



Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Май 15 2017 в 2:19 PDT

Камчатка, Кроноцкая сопка



Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Апр 15 2017 в 4:06 PDT

Пролетали над Кубой

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Апр 7 2017 в 2:13 PDT

Вулкан Мауна-Лоа, что в переводе с гавайского означает "длинные горы"

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Мар 24 2017 в 2:01 PDT

Ночной Шанхай

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Мар 22 2017 в 2:09 PDT

Ледники Патагонии

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Мар 20 2017 в 2:33 PDT

Остров Родос

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Мар 9 2017 в 6:32 PST

Граница пустыни Сахара

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Фев 9 2017 в 4:22 PST

Ночной Волгоград

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Янв 30 2017 в 8:52 PST

Рассвет на орбите

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Янв 15 2017 в 12:20 PST

Пиренеи часто называют самым неприступным горным хребтом Европы

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Мар 26 2017 в 6:00 PDT

ОАЭ, знаменитая Пальма Джебель Али

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Мар 14 2017 в 2:54 PDT

США на границе с Канадой

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Мар 4 2017 в 9:56 PST

Для земляков — фото ночного Минска

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Фев 7 2017 в 10:35 PST

Россиянин Олег Новицкий и француз Тома Песке в пятницу вернулись с Международной космической станции (МКС) на Землю . Члены миссии МКС 50/51 находились на станции 197 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 52/53 работу на орбите продолжают Федор Юрчихин (Россия), Джек Фишер (США) и американка Пегги Уитсон, прибывшая на станцию вместе с Новицким и Песке.

Олег Новицкий родом из белорусского Червеня. Как представитель госкорпорации "Роскосмос" он отправился в свой второй полет 17 ноября 2016 года. Новицкий был командиром этой экспедиции МКС.