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Лучшие фото космонавта Новицкого: Земля в иллюминаторе

03.06.2017 22:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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197 суток провел в космосе космонавт Олег Новицкий. Sputnik предлагает вспомнить его лучшие фото Земли, которые он публиковал в Instagram. Здесь и горы, и реки, и острова, и океаны. А также мерцающие ночными огнями города мира, которые из окна иллюминатора кажутся причудливыми фигурами.

Перед тем, как отправиться домой, Новицкий написал в своем аккаунте в Instagram, что на Земле ему будет не хватать "этих завораживающих космических пейзажей".

Устье реки Бецибука, Мадагаскар
Камчатка, Кроноцкая сопка
Багамские острова с борта МКС
Побережье Кувейта, курорт Аль-Хиран
Ночной Хьюстон с борта МКС
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Ночной Шанхай
Ледники Патагонии
Остров Родос
Граница пустыни Сахара
Ночной Волгоград
Рассвет на орбите
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Для земляков — фото ночного Минска

Россиянин Олег Новицкий и француз Тома Песке в пятницу вернулись с Международной космической станции (МКС) на Землю. Члены миссии МКС 50/51 находились на станции 197 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 52/53 работу на орбите продолжают Федор Юрчихин (Россия), Джек Фишер (США) и американка Пегги Уитсон, прибывшая на станцию вместе с Новицким и Песке.

Олег Новицкий родом из белорусского Червеня. Как представитель госкорпорации "Роскосмос" он отправился в свой второй полет 17 ноября 2016 года. Новицкий был командиром этой экспедиции МКС.

 
Теги: Минск
 
 
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Космонавт Олег Новицкий благополучно вернулся на Землю, а нам остались его прекрасные фото.

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