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Лучшие фото космонавта Новицкого: Земля в иллюминаторе
03.06.2017 22:27 — Разное | Sputnik Беларусь
197 суток провел в космосе космонавт Олег Новицкий. Sputnik предлагает вспомнить его лучшие фото Земли, которые он публиковал в Instagram. Здесь и горы, и реки, и острова, и океаны. А также мерцающие ночными огнями города мира, которые из окна иллюминатора кажутся причудливыми фигурами.
Перед тем, как отправиться домой, Новицкий написал в своем аккаунте в Instagram, что на Земле ему будет не хватать "этих завораживающих космических пейзажей".
Устье реки Бецибука, Мадагаскар
Камчатка, Кроноцкая сопка
Побережье Кувейта, курорт Аль-Хиран
Ночной Хьюстон с борта МКС
Пролетали над Кубой
Вулкан Мауна-Лоа, что в переводе с гавайского означает "длинные горы"
Ночной Шанхай
Ледники Патагонии
Остров Родос
Граница пустыни Сахара
Ночной Волгоград
Рассвет на орбите
Пиренеи часто называют самым неприступным горным хребтом Европы
ОАЭ, знаменитая Пальма Джебель Али
США на границе с Канадой
Для земляков — фото ночного Минска
Россиянин Олег Новицкий и француз Тома Песке в пятницу
Олег Новицкий родом из белорусского Червеня. Как представитель госкорпорации "Роскосмос" он отправился в свой второй полет 17 ноября 2016 года. Новицкий был командиром этой экспедиции МКС.
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Космонавт Олег Новицкий благополучно вернулся на Землю, а нам остались его прекрасные фото.
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