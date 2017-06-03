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Грузовики террористов будут взлетать на воздух
03.06.2017 20:24 — Разное | Sputnik Беларусь
В противоположность широко используемым бетонным блокам, которые носят, скорее, чисто символический характер, такое заграждение при столкновении начинает вращаться, заклинивает оси грузовика — и останавливает его.
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Теракты, в которых грузовик въезжал в толпу людей, случились в
Немецкий предприниматель Эрнст Бинко из города Услара разработал заграждение, которое не позволит грузовику проехать, и при этом само не будет им отброшено. Смотрите на видео, как работает его изобретение — "ротационное заграждение безопасности" (Sicherheits-Rotations-Sperre, SRS).
Когда транспортное средство сталкивается с заграждением, энергия столкновения превращается в кинетическую энергию (энергию движения) заграждения, и оно вращается в направлении движения автомобиля. Но, вращаясь вдоль нижней стороны транспортного средства, оно заклинивает важные детали автомобиля, такие как оси, повреждает их и делает транспортное средство неспособным к передвижению. После того как автомобиль с ужасным грохотом более-менее минует заграждение, последнее остается почти на том же месте.
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Если новое антитеррористическое изобретение примут в патентном бюро, его можно будет использовать на крупных мероприятиях, чтобы предотвратить теракты.
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