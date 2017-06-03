Грузовики террористов будут взлетать на воздух

В противоположность широко используемым бетонным блокам, которые носят, скорее, чисто символический характер, такое заграждение при столкновении начинает вращаться, заклинивает оси грузовика — и останавливает его.



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Теракты, в которых грузовик въезжал в толпу людей, случились в Ницце , Берлине , Стокгольме .

Немецкий предприниматель Эрнст Бинко из города Услара разработал заграждение, которое не позволит грузовику проехать, и при этом само не будет им отброшено. Смотрите на видео, как работает его изобретение — "ротационное заграждение безопасности" (Sicherheits-Rotations-Sperre, SRS).

Когда транспортное средство сталкивается с заграждением, энергия столкновения превращается в кинетическую энергию (энергию движения) заграждения, и оно вращается в направлении движения автомобиля. Но, вращаясь вдоль нижней стороны транспортного средства, оно заклинивает важные детали автомобиля, такие как оси, повреждает их и делает транспортное средство неспособным к передвижению. После того как автомобиль с ужасным грохотом более-менее минует заграждение, последнее остается почти на том же месте.