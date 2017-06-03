Джанлуиджи Буффон: Мы немного шокированы результатом

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.



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«Мы очень разочарованы, поскольку думали, что сделали все возможное для того, чтобы наконец-то выиграть Лигу чемпионов. Мы провели отличный первый тайм и доставили «Реалу» большие проблемы, поэтому немного шокированы тем, как все закончилось. Очевидно, что для победы в таком турнире нужно одолевать любые препятствия.

Возможно, в первом тайме мы отдали много сил, но не извлекли из этого пользу. Во второй половине проявились класс, сила и умение «Реала» побеждать в таких матчах. Они выиграли заслуженно", — цитирует 39-летнего вратаря Football Italia.