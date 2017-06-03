Взрыв феерверка спровоцировал давку во время массового просмотра финала футбольной Лиги чемпионов в Турине.



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После третьего гола «Реала» сработала пиротехника, что привело к панике. Болельщики предположили, что это могла быть бомба и ринулись бежать. Несколько человек пострадали в давке, получив различные травмы.

Всего за матчем на специальной площадке наблюдало около 20 000 человек.

Напомним, что встреча завершилась победой «Реала» над «Ювентусом» со счетом 4:1 , сообщает Football Italia.

































