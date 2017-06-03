|
SpaceX впервые в истории повторно запустила космический грузовик Dragon
Частная комическая компания SpaceX отправила в космос беспилотный грузовой космический корабль Dragon. Он доставил на Международную космическую станцию 2,5 тонны снаряжения.
Пуск прошел на «Стартовом комплексе-39» на территории космического центра Кеннеди в штате Флорида в США. Корабль Dragon успешно вышел на орбиту для встречи с МКС, а ракета-носитель Falcon 9 приземлилась на наземную площадку LZ-1.
Эта попытка стала первым в истории повторным пуском Dragon. На данный момент он является единственным в мире действующим грузовым космическим кораблем, способным возвращаться на Землю. Ранее он уже использовался для доставки груза на МКС в сентябре 2014 года.
SpaceX развивает программу повторного использования ракет-носителей. Предполагается, что это позволит снизить стоимость запусков и сделать полеты более доступными. Как заявлял ранее Илон Маск, производство Falcon 9 обходится в 16 миллионов долларов, тогда как заправка ракеты топливом — всего в 200 тысяч.
В декабре 2015 года компании впервые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он доставил на Международную космическую станцию 2,5 тонны снаряжения.
|
Архив (Разное)
Комментарии