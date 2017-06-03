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SpaceX впервые в истории повторно запустила космический грузовик Dragon

04.06.2017 00:09 — Разное | Tut.by  
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Частная комическая компания SpaceX отправила в космос беспилотный грузовой космический корабль Dragon. Он доставил на Международную космическую станцию 2,5 тонны снаряжения.


Изображение: NASA

Пуск прошел на «Стартовом комплексе-39» на территории космического центра Кеннеди в штате Флорида в США. Корабль Dragon успешно вышел на орбиту для встречи с МКС, а ракета-носитель Falcon 9 приземлилась на наземную площадку LZ-1.

Эта попытка стала первым в истории повторным пуском Dragon. На данный момент он является единственным в мире действующим грузовым космическим кораблем, способным возвращаться на Землю. Ранее он уже использовался для доставки груза на МКС в сентябре 2014 года.


Изображение: spacex.com

SpaceX развивает программу повторного использования ракет-носителей. Предполагается, что это позволит снизить стоимость запусков и сделать полеты более доступными. Как заявлял ранее Илон Маск, производство Falcon 9 обходится в 16 миллионов долларов, тогда как заправка ракеты топливом — всего в 200 тысяч.

В декабре 2015 года компании впервые удалось приземлить ступень ракеты-носителя на площадку на земле, а в апреле 2016 прошла первая успешная посадка на плавучую платформу. В марте 2017 года компания впервые в истории повторно запустила ракету-носитель.

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Он доставил на Международную космическую станцию 2,5 тонны снаряжения.

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