Хоккеисты «Нэшвилла» дома расправились с «Питтсбургом» и после двух поражений на старте сократили отставание в финальной серии Кубка Стэнли.



Фото: nhl.com

«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 — Гюнцель (И.Коул, Кросби, 2.46), 1:1 — Йози (Ярнкрук, Экхольм, 25.51, в большинстве), 2:1 — Ф. Годро (Уотсон, Йози, 26.33), 3:1 — Дж. Нил (Арвидссон, Йози, 39.37), 4:1 — К. Смит (44.54), 5:1 — Экхольм (Ярнкрук, Сиссонс, 53.10, в большинстве).

Броски: 33−28 (12−6, 16−13, 5−9).

Силовые приемы: 33−26.

Штраф: 34−44.

Вратари: Ринне (96,4% отраженных бросков) — Мюррей (84,8% отраженных бросков).

Три звезды: Ринне, Йози, Ф.Годро.

Проиграв первый период, во втором «Нэшвилл» забросил три шайбы и во многом предрешил исход встречи. А в заключительной двадцатиминутке «хищники» еще раз подтвердили, сколь грозной силой они предстают в домашних поединках. В нынешнем розыгрыше плей-офф они лишь однажды уступили в родных стенах, да и то в овертайме (в четвертой встрече финала Западной конференции с «Анахаймом»).

Теперь в активе «Нэшвилла» уже 8 побед в 9 домашних матчах нынешнего Кубка Стэнли.

Продолжил улучшать свою статистику форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель, забросивший уже 13-ю шайбу в нынешнем плей-офф. По числу голов среди новичков Кубка Стэнли он занимает второе место в истории. Больше в 1981 году забивал только Дино Сиссарелли (14), и Гюнцель вплотную к нему подобрался.

А вот лидеры «пингвинов» Сидни Кросби и Евгений Малкин на сей раз отмолчались, не исполнив к тому же ни одного броска в створ ворот. Такая синхронная пассивность отмечена впервые за время выступлений этих звезд за «Питтсбург» в плей-офф.

Ход финальной серии Кубка Стэнли

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 2:1 (5:3, 4:1, 1:5)

Следующие поединки запланированы на 5 июня в Нэшвилле, 8 июня в Питтсбурге и, если потребуется, 11 июня в Нэшвилле, 14 июня в Питтсбурге.

«Питтсбург» четырежды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992, 2009, 2016).

«Нэшвилл» добрался до финала Кубка Стэнли впервые в своей 19-летней истории выступления в НХЛ.