Что носить летом: обзор модных аксессуаров

Лето — это время года, когда можно скинуть бесформенную скучную одежду и щеголять в ярких модных нарядах. Стоит помнить, что у моды есть время жизни и свой тридцатилетний цикл. Например, сейчас в моде стиль 1980-х. Это значит, вы можете смело ворошить шкафы своих родителей, заглянуть в секонд-хенды или пройтись по новым магазинам типа Reserved или Cropp.

Но к каждому стильному наряду нужен не менее стильный аксессуар. И как уследить за модой, когда она постоянно меняется, и каким образом все это приобрести, если в белорусских магазинах довольно сложно найти действительно хорошую вещь?

LADY. TUT. BY прошли по магазинам, чтобы выбрать самые интересные аксессуары летнего сезона.

Очки



Слева — очки Arthur Arbesser (270 $), справа — Befree (25 руб.)

К сожалению, модные тренды в этом году полностью отказываются от черных солнцезащитных очков. Желтый яркий или банановый цвет очков скажет окружающим, что вы тот еще модник. Очки могут быть любой геометрической формы, с любыми стеклами и из любого материала: магазины предлагают очки с замшевой желтой оправой, авиаторы с желтыми зеркальными стеклами, а еще пластиковые очки кошачьей формы с розовой оправой. Но мы предлагаем остановиться на пластиковых в нежном желтом цвете.

Обувь



Справа — кроссовки Fenty Puma by Rihanna (160 $), справа — Reserved (80 руб. и 90 руб.)

Сейчас не нужно прилагать больших усилий, чтобы быть модной. К примеру, вы можете взять мамины туфли или купить обычные кроссовки, ведь в тренде всё старое и необычное: туфли-лодочки, ботильоны на толстом каблуке, как у сестер Кардашьян, обувь с цветочным принтом и кроссовки. Кроссовки уже давно перестали быть просто спортивной обувью: модели ходят по подиуму в кедах, модные магазины рядом с туфлями на каблуке ставят очередные трендовые кроссовки, их надевают под платья и юбки. Кроссовки, о которых мы говорим, сочетают в себе сразу три модных тренда: пастельный розовый цвет, атласные ленты вместо шнурков и банты. Нежно-розовый цвет был модным в прошлом году, но дизайнеры не смогли расстаться с ним в нынешнем сезоне, так мы снова видели его на показах Chanel, Givenchy и Celine.

Сумка-шоппер





Возможно, некоторые из вас помнят, что пару месяцев назад на модном показе Balenciaga была замечена синяя сумка, которая выглядит точь-в-точь как сумка из IKEA. Справа — сумка Balenciaga за 2150 $, слева же сумка от IKEA за 1 $.

IKEA в ответ разместила на своем сайте инструкцию, где объяснялось, как отличить оригинальную сумку шведской компании от дизайнерской. Поэтому будьте бдительны: если ваша синяя сумка не шуршит и у вас не получается перенести в ней кирпичи или воду, то, возможно, у вас оказалась сумка от Balenciaga.

Бурное обсуждение непонятной выходки модного дома помогло ввести в тренд сумки-шопперы. Но брать с собой на работу сумку из IKEA мы, конечно же, не будем. В белорусских магазинах можно найти не такие яркие и не такие шуршащие сумки.



Слева — сумка Marni (889 $), справа — s. Oliver (154 руб.)

Большие серьги





Наконец-то можно выглядеть по-королевски каждый день — первая мысль, приходящая в голову, когда в моду входят крупные украшения. На прошлой неделе закончился Каннский кинофестиваль, где звезды щеголяли не только в лучших платьях , но и демонстрировали самые модные аксессуары.

Так что, если на дне шкатулки завалялись серьги, которые передали вам по наследству, но казались слишком вычурными для белорусского улиц — смело надевайте и чувствуйте себя так, словно вдобавок к серьгам идет еще и корона.



vСправа — серьги Louis Vuitton (886 $ и 217 $), слева — Mango (59 руб. и 30 руб.)

Шляпы



Справа — шляпа Maison Michel (575 $), слева — Jennyfer (64 руб.)

Странно, но бледность всё ещё считается аристократической чертой внешности. Летом в азиатских странах, девушки ходят с зонтами и очень боятся загара, ведь если у азиатской девушки смуглый цвет кожи — это значит, что она работает в поле целыми днями. Но мы с вами не в Азии, поэтому взять летом с собой зонт — это что-то из ряда фантастического. Мода в последние годы предлагает свою альтернативу защите от загара и назойливых взглядов: шляпы. В этом сезоне особенно популярны фетровые шляпы в сдержанных тонах, шляпы в стиле «ретро» или же ковбойские.

И напоследок, главное помнить: «Мода проходит, а стиль остается». Так что, если вдруг, прогуливаясь по торговому центру, увидели вещичку, которая, создана для вас, но выглядит слишком необычно или замысловато, то покупайте. Если на вас и будут странно поглядывать, то только потому, что у них просто не хватило смелости следовать за своим собственным «Я».