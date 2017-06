Постигая реальность: 5 шокирующих женщин-художниц

Что значит быть собой? Где границы собственного тела и возможностей? Сотни фотографий на страницах социальных сетей — попытка самоидентификации и определения своих границ. Искусство более чутко ощущает мир, тем более женское искусство. В субботней подборке на LADY — имена художниц, которые зафиксировали главные коды современного искусства.

Их работы — это вызов. Они подвергались критике, непониманию, но тем не менее, их работы хранятся в крупнейших музеях современного искусства во всём мире. Многие стали голосами поколения, громко заявив о женском искусстве и праве самовыражаться.

Марина Абрамович

Марина Абрамович, художница родом из Югославии, впервые обратила на себя внимание в 1974 году, а сегодня ее называют «матерью перформанса». Инсталляции Абрамович часто вызывали шок у зрителей, некоторые даже падали в обморок. Искусство Марины открыто и провокационно, она часто бросает вызов устоям и вкусам зрителей. Например, может сидеть на стуле 736 часов, полностью раздеться или вырезать ножом звезду у себя на животе.

Самый известный перформанс Марины Абрамович — это «Ритм 0», где проверялось, как далеко могут зайти зрители, если позволить им распоряжаться телом художницы. На столе перед публикой разложили предметы: роза, духи, кусок хлеба, виноград, вино, ножницы, цепи и даже пистолет, заряженный одной пулей. Сначала ничего особенного не происходило: к Марине подходили, целовали и даже подарили розу. Но со временем люди ожесточились: они порезали ей шею и тело, перенесли и положили на стол. Кто-то порезал осколком одежду так, что обнажился торс и грудь. Кто-то вложил в руку художницы пистолет и направил на неё. После шести часов перформанса, когда объявили о его окончании, и художница вновь начала двигаться — толпа скрылась в страхе. По воспоминаниям Марины Абрамович, после перформанса она пришла в отель и посмотрела на себя в зеркало, то увидела прядь седых волос и осознала, что зрители могли ее убить.

Еще один важным перформансом считают « Art must be beautiful, artist must be beautiful» (рус. «искусство должно быть прекрасным, художник должен быть прекрасным»). Эту фразу Абрамович повторяла снова и снова, жестоко расчёсывая свои волосы металлической щёткой. Так она хотела выразить свой протест против понимания искусства как чего-то только прекрасного и идеального. По мнению Абрамович, искусство может быть и тревожным, и некрасивым.

Ванесса Бикрофт

Итальянская художница, которая тоже занимается перформансами. Она работает с обнаженными моделями, изучает столкновение нагого человека, его стыда и ожиданий со стыдом аудитории. Ванесса закладывает в свои перформансы политические, исторические и социальные ассоциации, а также провоцирует ряд вопросов идентификации — все её модели похожи друг на друга по цвету волос, обуви и неподвижной позе. Многие работы Ванессы Бикрофт традиционно помечаются инициалами художницы и их порядковым номером (первая VB01, затем VB02 ит.д.) Её перформансы всегда привязаны к конкретному месту, времени и актуальным событиям. Например, художница отреагировала на геноцид в Судане в 2007 году.

Зритель будто бы присутствует на месте казни, где несколько десятков суданских женщин лежат лицом в пол на подиуме, залитом красной краской, отчётливо напоминающим кровь.

Ребекка Хорн

Немецкая художница и режиссёр Ребека Хорн в своих работах исследовала собственное тело. Она использовала дополнительные механизмы и приспособления, чтобы расширить его возможности. Среди её самых знаменитых работ — перформанс «Карандашная маска», во время которого Ребекка пыталась рисовать в приспособлении, надетом на её голову, к которому были прикреплены карандаши https://www.youtube.com/watch?v=v3DfebecTcQ

В перформансе Finger Gloves Хорн в перчатках с очень длинными пальцами царапает стены комнаты.

Предыстория перформанса такова: художница сняла в Берлине крохотную однокомнатную квартиру в доме, который был разрушен во время войны. Она закрылась на неделю. В первый день Ребекка сделала перчатки с очень длинными пальцами и царапала ими стены. Она как бы расширила пространство, доступное телу, до стен комнаты. В сущности, тот перформанс в старой берлинской квартире был еще и экспериментом над собой.

Франческа Вудман

Знаменитая американская фотохудожница, жизнь которой оборвалась в 23 года. Франческа Вудман родилась в семье живописца и фотографа Джорджа Вудмана. Увлеклась фотографией в 13 лет, но при жизни издала лишь одну книгу — «Несколько образцов неупорядоченной внутренней геометрии». На многих фотографиях она вступала в роли и фотографа и модели, помещая себя в сюрреалистическое пространство с окнами, зеркалами. В её фотографиях много двусмысленности, недосказанности и тайны. Она исследовала границы возможности изображения и место художника в них, поэтому многие фотографии сделаны в жанре автопортрета. За свою короткую жизнь Франческа успела сделать около 800 автопортретов. Её называют модернистской художницей и продолжательницей традиций Рене Магритта, Ман Рея, Ханса Беллмера и Клод Кахун.

Ханна Уилке

Американская художница, фотограф, феминистка, скульптор и видеохудожник Ханна Уилке навсегда вошла в историю современного искусства как учитель, бунтарь и новатор. Она одной из первых организовала студию в лофт-пространстве в Сохо. Её известность началась с серии терракотовых скульптур «vulval».Она была первой, кто использовал образ вульвы в своих работах. Так художница манифестировала свободу и привлекательность женского тела. Один из самых известных перформансов Ханны заключался в следующем: воскресным утром Уилки раздавала детям жвачку и объясняла, как слепить из неё миниатюрные женские органы. Спустя время сотни мальчиков и девочек гуляли по городу с приклеенными к коже и одежде сувенирами от Уилке. В своих практиках Уилке активно использовала телесность как способ художественной выразительности. Для неё собственное тело стало единственной художественной материей, на которой можно запечатлеть следы реальности и трагические воздействия мира. Умерла художница во во время перформанс Intra Venus от осложнений лимфомы. Во время лечения художница работала над серией фотографий о своей смерти, увядания красоты и о напоминании о конце жизни.

