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Постигая реальность: 5 шокирующих женщин-художниц

04.06.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
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Что значит быть собой? Где границы собственного тела и возможностей? Сотни фотографий на страницах социальных сетей — попытка самоидентификации и определения своих границ. Искусство более чутко ощущает мир, тем более женское искусство. В субботней подборке на LADY — имена художниц, которые зафиксировали главные коды современного искусства.

Их работы — это вызов. Они подвергались критике, непониманию, но тем не менее, их работы хранятся в крупнейших музеях современного искусства во всём мире. Многие стали голосами поколения, громко заявив о женском искусстве и праве самовыражаться.

Марина Абрамович


theartnewspaper.ru

Марина Абрамович, художница родом из Югославии, впервые обратила на себя внимание в 1974 году, а сегодня ее называют «матерью перформанса». Инсталляции Абрамович часто вызывали шок у зрителей, некоторые даже падали в обморок. Искусство Марины открыто и провокационно, она часто бросает вызов устоям и вкусам зрителей. Например, может сидеть на стуле 736 часов, полностью раздеться или вырезать ножом звезду у себя на животе.

Самый известный перформанс Марины Абрамович — это «Ритм 0», где проверялось, как далеко могут зайти зрители, если позволить им распоряжаться телом художницы. На столе перед публикой разложили предметы: роза, духи, кусок хлеба, виноград, вино, ножницы, цепи и даже пистолет, заряженный одной пулей. Сначала ничего особенного не происходило: к Марине подходили, целовали и даже подарили розу. Но со временем люди ожесточились: они порезали ей шею и тело, перенесли и положили на стол. Кто-то порезал осколком одежду так, что обнажился торс и грудь. Кто-то вложил в руку художницы пистолет и направил на неё. После шести часов перформанса, когда объявили о его окончании, и художница вновь начала двигаться — толпа скрылась в страхе. По воспоминаниям Марины Абрамович, после перформанса она пришла в отель и посмотрела на себя в зеркало, то увидела прядь седых волос и осознала, что зрители могли ее убить.

Еще один важным перформансом считают «Art must be beautiful, artist must be beautiful» (рус. «искусство должно быть прекрасным, художник должен быть прекрасным»). Эту фразу Абрамович повторяла снова и снова, жестоко расчёсывая свои волосы металлической щёткой. Так она хотела выразить свой протест против понимания искусства как чего-то только прекрасного и идеального. По мнению Абрамович, искусство может быть и тревожным, и некрасивым.

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Ванесса Бикрофт


nashbutik.ru

Итальянская художница, которая тоже занимается перформансами. Она работает с обнаженными моделями, изучает столкновение нагого человека, его стыда и ожиданий со стыдом аудитории. Ванесса закладывает в свои перформансы политические, исторические и социальные ассоциации, а также провоцирует ряд вопросов идентификации — все её модели похожи друг на друга по цвету волос, обуви и неподвижной позе. Многие работы Ванессы Бикрофт традиционно помечаются инициалами художницы и их порядковым номером (первая VB01, затем VB02 ит.д.) Её перформансы всегда привязаны к конкретному месту, времени и актуальным событиям. Например, художница отреагировала на геноцид в Судане в 2007 году.

Зритель будто бы присутствует на месте казни, где несколько десятков суданских женщин лежат лицом в пол на подиуме, залитом красной краской, отчётливо напоминающим кровь.

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Ребекка Хорн


mamm-mdf.ru

Немецкая художница и режиссёр Ребека Хорн в своих работах исследовала собственное тело. Она использовала дополнительные механизмы и приспособления, чтобы расширить его возможности. Среди её самых знаменитых работ — перформанс «Карандашная маска», во время которого Ребекка пыталась рисовать в приспособлении, надетом на её голову, к которому были прикреплены карандаши https://www.youtube.com/watch?v=v3DfebecTcQ

В перформансе Finger Gloves Хорн в перчатках с очень длинными пальцами царапает стены комнаты.

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Предыстория перформанса такова: художница сняла в Берлине крохотную однокомнатную квартиру в доме, который был разрушен во время войны. Она закрылась на неделю. В первый день Ребекка сделала перчатки с очень длинными пальцами и царапала ими стены. Она как бы расширила пространство, доступное телу, до стен комнаты. В сущности, тот перформанс в старой берлинской квартире был еще и экспериментом над собой.

Франческа Вудман

lookatme.ru

Знаменитая американская фотохудожница, жизнь которой оборвалась в 23 года. Франческа Вудман родилась в семье живописца и фотографа Джорджа Вудмана. Увлеклась фотографией в 13 лет, но при жизни издала лишь одну книгу — «Несколько образцов неупорядоченной внутренней геометрии». На многих фотографиях она вступала в роли и фотографа и модели, помещая себя в сюрреалистическое пространство с окнами, зеркалами. В её фотографиях много двусмысленности, недосказанности и тайны. Она исследовала границы возможности изображения и место художника в них, поэтому многие фотографии сделаны в жанре автопортрета. За свою короткую жизнь Франческа успела сделать около 800 автопортретов. Её называют модернистской художницей и продолжательницей традиций Рене Магритта, Ман Рея, Ханса Беллмера и Клод Кахун.

Ханна Уилке


typography-online.ru

Американская художница, фотограф, феминистка, скульптор и видеохудожник Ханна Уилке навсегда вошла в историю современного искусства как учитель, бунтарь и новатор. Она одной из первых организовала студию в лофт-пространстве в Сохо. Её известность началась с серии терракотовых скульптур «vulval».Она была первой, кто использовал образ вульвы в своих работах. Так художница манифестировала свободу и привлекательность женского тела. Один из самых известных перформансов Ханны заключался в следующем: воскресным утром Уилки раздавала детям жвачку и объясняла, как слепить из неё миниатюрные женские органы. Спустя время сотни мальчиков и девочек гуляли по городу с приклеенными к коже и одежде сувенирами от Уилке. В своих практиках Уилке активно использовала телесность как способ художественной выразительности. Для неё собственное тело стало единственной художественной материей, на которой можно запечатлеть следы реальности и трагические воздействия мира. Умерла художница во во время перформанс Intra Venus от осложнений лимфомы. Во время лечения художница работала над серией фотографий о своей смерти, увядания красоты и о напоминании о конце жизни.

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Художницы, которые заставили мир содрогнуться

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