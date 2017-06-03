Православные христиане готовятся отметить День Святой Троицы

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Православные христиане отметят День Святой Троицы 4 июня. Священнослужители в зеленом облачении проведут службы во всех храмах. Троица – это первое после Пасхи прочтение молитвы "Царю Небесный", первая коленопреклоненная молитва и особенная литургия. Об истории и значении праздника корреспондент Sputnik побеседовала с протоиереем Сергием Лепиным, председателем Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви.

"Троица – это последний праздник Пасхального времени, после которого церковный календарь начинает будничный отсчет воскресений: неделя первая по Пятидесятнице, неделя вторая… Господь, перед Своим Вознесением на Небо, велел Своим ученикам не покидать Иерусалима, пока они не получат обещанного Святого Духа. День Пятидесятницы – это пятидесятый день после Пасхи: иудеи в этот день праздновали дарование еврейскому народу закона Божьего, которое произошло на пятидесятый день их выхода из египетского рабства. Когда апостолы собрались на праздничную молитву, вдруг раздался шум – будто от несущегося ветра – и над головами апостолов появились особое знамение, напоминающее языки пламени. Таким образом Дух Святой видимо обозначил Свое сошествие на апостолов", – рассказал протоиерей Сергий Лепин, председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви".

Пятидесятницу называют также Днем Святой Троицы и даже Днем рождения Церкви – потому, что ниспослание Духа Святого Церкви ознаменовало исполнение Всех пророчеств о Духе Святом и завершение богооткровенного учения о Пресвятой Троице. В этот день Церкви дарована была полнота Истины и сама она стала "столпом и утверждением Истины".



© Sputnik/ Роман Шантар Православные христиане отметят 4 июня День Святой Троицы

"Господь пришел на землю, чтобы, восприняв на себя всю полноту человеческой природы, исцелить нас от греха и его последствий, с тем, чтобы научить нас заповедям вечной жизни, с тем, чтобы принести крестную жертву во оставление грехов за каждого из нас, чтобы вознести Свое человечество на Небо, а вместе с этим – и уготовать путь к Богу для каждого верующего. Господь после Своего Воскресения не остался Своим телом на земле со Своими учениками – Он вознесся, дабы умолить Своего Отца ниспослать нам Духа Святого. Благодаря тому, что христиане получают Святого Духа, они имеют возможность пребывать с Господом в постоянном контакте, не будучи ограниченными ни временем, ни пространством, а только своей собственной субъективностью", – отметил протоиерей.

Собеседник Sputnik рассказал, что к этому дню христиане готовятся, во всем подражая апостолам.

"Они стараются быть вместе, с Церковью, преодолевая страхи и опасности суеты мира, следуя велению Господа не отлучаться от духовного Иерусалима – средоточия радости о Воскресшем и Вознесшемся Спасителе и, разумеется, в молитве и ожидании Святого Духа. Это праздник жизни, праздник торжествующей правды Божьей и духовного лета – в ознаменование этого храмы украшают зеленью. Мы призываем всех посетить богослужения, ведь это воскресенье, у большинства это выходной день. Будет правильным, если каждый из нас, желая обновления от Духа Святого, очистит свое сердце покаянием и освятит свою душу Причастием Святых Тайн, и проявит свою веру в делах милосердия и любви", – уверен протоиерей Лепин.