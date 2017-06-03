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44-летняя многодетная мать показала восхитительную фигуру в откровенной фотосессии

04.06.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
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Хайди Клум — одна из самых известных моделей мира. Даже если вы далеки от сферы моды и у вас нет времени листать глянцевые журналы, вы точно хоть раз видели её на экране и знаете, что у неё всегда крутая укладка, даже если ветер на улице ласково треплет арматуру.

На днях Хайди исполнилось 44 года. Отпраздновать эту дату она решила небанальным способом: выпустила книгу о себе и приурочила к её выходу провокационную фотосессию.


На снимках знаменитого британского фотографа Джона Ренкина модель и мама четырех детей полностью обнажена. И демонстрирует фигуру, которой позавидуют многие юные девушки!







Секреты красоты Хайди Клум как обычно никакие и не секреты: работа над собой изо дня в день и хорошая генетика. Ну и, наверняка, арсенал чудо-специалистов и волшебных косметических баночек в качестве бонуса.

Вот что говорит сама Хайди:

— Я никогда не пропадаю ночами на светских раутах и встаю не позже 7 утра, независимо от того, есть у меня срочные дела или нет. Так я дисциплинирую саму себя! Я почти не ем хлеб и стараюсь не пить спиртное — максимум бокал сухого вина. Но на спорт не налегаю: с четырьмя детьми и так получаешь максимальные нагрузки — достаточно разочек попрыгать с ними на батуте или прокатиться на велике.

Ну, а ботокс и пластическая хирургия — не для меня: не хочу стать похожей на динозавра. Сейчас все больше молоденьких девушек обращаются к врачам за инъекциями. И здесь встает вопрос, что вы выбираете: хотите подходить под стандарт — o’кей, заказывайте себе губы, щеки, лоб как у всех. Женщина по-настоящему красива, когда у нее есть мудрость и сила, а не одна только внешность, словно с картинки. Лучше уж жить с морщинами, но любить себя такой, какая ты есть!

 
 
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