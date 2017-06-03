Минчанин Дмитрий, тот самый, который продал квартиру в Минске, чтобы построить дом в деревне, на днях рассказал нам о своей радости — строители закончили фасад и вручили ему ключи от новостройки. Журналист REALTY.TUT.BY съездил на приемку работ и выяснил, получилось ли у нашего читателя построить каркасный дом за ту сумму, на которую он рассчитывал.





Начало истории читайте здесь:





Внимание! В материале представлены фото 360. С помощью мышки вы сможете «прокрутить» изображения вокруг их оси, то есть вы как бы увидите все «вокруг» себя в каждом кадре. Опция доступна, если в правом нижнем углу фото появилась рамка или квадрат — значит, фотография полностью загрузилась. Пробуйте, ждем ваших отзывов!

Все в порядке?

Новоявленные домовладельцы по-разному относятся к приемке выполненных работ — кто-то придирчиво проверяет вертикальность стен, кому-то важнее проверить работу инженерных систем, а кому-то просто радостно, что дом наконец-то построен. Дмитрий принадлежит к последней категории. Впрочем, каких-то серьезных «косяков» при приемке выявлено не было. Претензии в основном были к небольшим недоработкам монтажников. Например, вентиляционные решетки на фронтоне почему-то оказались коричневого цвета — их заменили на белые.



Коричневые вентрешетки должны заменить на белые

Потребовалась регулировка окон, входной двери. В одном месте остался «проход» для мышей под фасадную обшивку — ее заделали металлической сеткой. Крайняя доска на террасе была не в плоскости — исправили. Наличники на нескольких окнах были не очень аккуратно смонтированы — переделали. Внутри «комиссия» недосчиталась выключателя — рабочие тут же вскрыли обшивку, нашли провод, установили в нужном месте подрозетник.



А вот и провод выключателя нашелся

Полы в доме черновые, поэтому вопросов к ним особых не было — не прогибаются, не скрипят. К выпавшим сучкам и стыковке досок не придирался. Дмитрий позже будет укладывать чистовое покрытие — конструкция дома еще даст усадку, поэтом ламинат и плитка будет укладываться позже. Сейчас же полы из доски будут просто покрашены.



Черновой пол

— Я не собирался пить кровь строителей при приемке, указал на недостатки и уехал на отдых, рассказывает Дмитрий. — Приехал, а они все уже устранили. На объект перед приемкой приглашал сторонних экспертов (ребята, которые учились строить каркасные дома в Норвегии ), из конкурирующей конторы. У них никаких серьезных замечаний не было, все в норме.



Что там на чердаке?



Здесь без замечаний

Претензий к застройщику у Дмитрия нет, все строительные работы по договору с компанией-застройщиком «СибирияСтрой» завершены. В их обязательства входило построить дом без чистовой отделки, поэтому Дмитрию еще предстоят малярные работы внутри и снаружи, еще нужно установить межкомнатные двери, сделать обвязку пеллетного котла, развесить радиаторы.

— Самое главное, что у меня исчезла одна фобия, о которой я никому не говорил. На самом деле я очень переживал по по поводу того, что зря продал квартиру. Теперь, когда я хожу по уже готовому, классному красивому дому, эти переживания закончились, все не зря. Сейчас уже хочется быстрее начать здесь жить.

Что я для себя понял за эти несколько месяцев строительства, так это то, что все эти истории о том, что «вот, я сам строю дом и мне это нравится » — полная ерунда, самообман. Это все от бедности. На самом деле, лучшее что с тобой может случиться — это когда ты отдал деньги, а тебе дали ключ от дома. Ты открываешь дверь, а та м все готово: есть кухня, мебель и ковры. И все это ты согласовал по вайберу. Вот это идеальный вариант, когда можно ощутить удовольствие от строительства.



Прихожая

Ну не верю я в то, что кому-то по выходным нравится замешивать бетон. Я вроде как сам стройкой не занимался, все делали строители, командовал ими прораб от фирмы. Но все равно чуть ли не ежедневно приходилось ездить на объект, что-то согласовать, решать. При этом, активная фаза стройки длилась сравнительно недолго , бригада работала очень быстро: начали в феврале, закончили в первых числах мая. Было бы быстрее, если бы не пришлось сушить несколько недель каркас.

Можно было бы и лучше. Просто денег не хватило

Дмитрий также поделился своими мыслями о конструкции дома:

— При всем уважении к винтовым сваям, теперь я четко понимаю, что мне нужен теплый пол. А он возможен только при бетонном фундаменте. С другой стороны, если бы я сделал такой фундамент, то мой «внешний» долг был не $ 7 тысяч, а 17. В общем, на сам теплый пол денег бы уже не хватило.



Гостиная

Респект архитектору дома, Ивану Амосову, за проект и застройщику за то что в реализации дом совпал с картинкой. Приезжаю и любуюсь своим домом — террасами, крышей, окнами, колоннами. Мне все нравится.

Многие говорили, что не надо было песок завозить, зря ровнял участок. Да, можно было бы просто ввинтить фундамент в ландшафт. Но теперь я вижу, деньги потрачены не зря: вокруг дома ровная площадка.

Если бы я согласился на дом из бруса, то, чтобы довести его до такой степени готовности, моих денег мне не хватило бы. Я бы уже одолжил 20 тысяч. И вот как вы себе представляете: дом еще нужно покрасить, сделать канализацию, а денег нет, и долг в двадцать тысяч. От таких раскладов можно впасть в отчаяние. Так что я правильно сделал, что выбрал каркас.



Кухня-столовая

Наверное, так и появляются наши недострои, в которые по десять лет люди въехать не могут. Мое строительство с момента проектирования длится уже год, и каждый день эта тема висит в голове. Мне это не доставляет удовольствия. Это как в «Джентльменах удачи»: «И что, мы эта собака всю жизнь терпеть будем?». Я счастлив, что виден финиш, и скоро эта проблема исчезнет из моей головы. Если смотреть на проблему шире, то все эти мужчины, которые по выходным, после работы проводят время в обнимку со своим стройкой, уже не ходят в кино и театры, не читают книжки, не воспитывают детей, не едут к морю. Это ужасно.

Все говорят, что к начальной смете нужно прибавить еще 30%. Дмитрий говорит, что «на самом деле, готовьтесь к тому, что добавить придется все 50%».



Спальня

— Сама коробка — это лишь вершина айсберга всех расходов. Здесь все понятно и просто считать. А вот когда дело доходит до коммуникаций, то все эти прикидки про «две тысячи на отопление и еще пару на остальное» совершенно не совпадают с реальностью. Например, мы с женой представляли себе большие окна в пол. Но тут выяснилось, что под них нужны внутрипольные радиаторы. Если были бы деньги, то мечты исполнились бы, а так от этих красивых решений пришлось отказаться. Все, что нам очень нравится, стоит дорого. И если поддаться на соблазн и купить не лидские радиаторы , а какие-нибудь итальянские, то уже не хватит на что-то другое. Поэтому приходится постоянно душить в себе эстета. Всегда нужно считать, как то или иное изменение в смете отразится на бюджете стройки. Я четко понимал, что у меня есть 50 тысяч и могу позволить себе взять в долг максимум 10.



Детская

Осталось еще чуть-чуть…

Сейчас у Дмитрия на стройке работает всего один мастер — делает ограждение террасы. Он же потом будет красить фасад и стены, потолки внутри. Цвет уже подобрали — снаружи дом будет серым.

— За краску финского производителя я уже отдал примерно 900 долларов, но ее не хватит, придется докупать еще на 200. Можно было бы и дешевле в два раза краску купить, но через пару лет пришлось бы перекрашивать.



Санузел. На входе в дом есть еще один

Если все цифры сложить, то на реализацию мечты о доме в деревне уже потрачены очень серьезные суммы: участок стоил 20, коробка с окнами — 30, крыша, коммуникации — 20. При этом нужно понимать, деньги потрачены не на дешевые вещи. Например, дорого стоила фальцевая кровля, в стенах 200 мм утеплителя, рядом с домом пробурили скважину на воду, пеллетный котел сам по себе стоит дороже газового или обыкновенного твердотпливного, плюс керамический дымоход. Итого 70 тысяч.

А еще нужно покрасить дом, розетки выключатели расставить, канализацию на улице сделать, сантехнику подключить, сделать обвязку котла, мебель на кухню купить. Дмитрий говорит, что до 80 тысяч дойдет легко.

— А потом захочется построить вокруг приличный забор под стать дому. А еще ворота откатные, вольер. Нужно придумать, чем зашить цоколь, террасировать склон на участке за домом — это еще 20. Но этих денег нет. Ирония судьбы в том, что водитель погрузчика, который у меня работал на участке еще до фундамента , говорил мне, что если нет 100 тысяч долларов, то и не стоит что-то начинать делать. И он оказался прав.



Терраса