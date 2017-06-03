Видеофакт: паника в фан-зоне в Турине после взрывов петард

"Ювентус" в минувшую субботу проиграл мадридскому "Реалу" в финальном матче Лиги чемпионов, который прошел в британском Кардиффе.



© REUTERS Hannah McKay Ночные атаки в Лондоне: шесть погибших и около 50 раненых

В Турине была устроена фан-зона, где около 20 тысяч человек наблюдали на большом экране за ходом футбольной схватки, передает Football Italia .

После того, как испанцы забили оппонентам третий матч, в фан-зоне произошло несколько взрывов, по предварительной информации, петард. После этого запаниковавшая толпа бросилась к выходам из фан-зоны.

В результате случилась давка, в которой пострадали около 600 болельщиков. Многие были госпитализированы, несколько из них находятся в критическом состоянии.