ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: паника в фан-зоне в Турине после взрывов петард

04.06.2017 09:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

"Ювентус" в минувшую субботу проиграл мадридскому "Реалу" в финальном матче Лиги чемпионов, который прошел в британском Кардиффе.

Видеофакт: паника в фан-зоне в Турине после взрывов петард
© REUTERS Hannah McKay
Ночные атаки в Лондоне: шесть погибших и около 50 раненых

В Турине была устроена фан-зона, где около 20 тысяч человек наблюдали на большом экране за ходом футбольной схватки, передает Football Italia.

После того, как испанцы забили оппонентам третий матч, в фан-зоне произошло несколько взрывов, по предварительной информации, петард. После этого запаниковавшая толпа бросилась к выходам из фан-зоны.

В результате случилась давка, в которой пострадали около 600 болельщиков. Многие были госпитализированы, несколько из них находятся в критическом состоянии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 600 человек, наблюдавших за матчем ЛЧ "Ювентус" – "Реал", пострадали в давке в фан-зоне в Турине после взрывов петард. Смотрите кадры с места происшествия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дом в деревне для минчанина. "Дом почти готов, но денег от продажи квартиры не хватило"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика