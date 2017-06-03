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Видеофакт: паника в фан-зоне в Турине после взрывов петард
04.06.2017 09:24 — Разное | Sputnik Беларусь
"Ювентус" в минувшую субботу проиграл мадридскому "Реалу" в финальном матче Лиги чемпионов, который прошел в британском Кардиффе.
© REUTERS Hannah McKay
В Турине была устроена фан-зона, где около 20 тысяч человек наблюдали на большом экране за ходом футбольной схватки, передает
После того, как испанцы забили оппонентам третий матч, в фан-зоне произошло несколько взрывов, по предварительной информации, петард. После этого запаниковавшая толпа бросилась к выходам из фан-зоны.
В результате случилась давка, в которой пострадали около 600 болельщиков. Многие были госпитализированы, несколько из них находятся в критическом состоянии.
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Около 600 человек, наблюдавших за матчем ЛЧ "Ювентус" – "Реал", пострадали в давке в фан-зоне в Турине после взрывов петард. Смотрите кадры с места происшествия.
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