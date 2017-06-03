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"Пока смерть не разлучит нас": прожившие 69 лет вместе супруги умерли в один день

04.06.2017 10:00 — Разное | Tut.by  
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Тереза Ваткин умерла в 12:10 в госпитале в возрасте 89 лет, а ее муж, 91-летний Исаак Ваткин, скончался через 40 минут. Пара прожила вместе 69 лет.

Родственники говорят, что Тереза и Исаак держались за руки, лежа на соседних кроватях больничной палаты. Исаак перестал дышать через несколько минут после того, как разъединили руки супругов.




Тереза и Исаак познакомились в Аргентине, а после свадьбы влюбленные переехали в США, где воспитали троих детей. Исаак занимался бизнесом: поставками кошерного мяса, а Тереза работала в салоне, делала маникюр.

В пожилом возрасте у Терезы развилась болезнь Альцгеймера, Исаак до последнего ухаживал за ней сам, а когда супругу положили в больницу, он навещал ее каждый день.

В больницу Иссак попал с гриппом, и администрация согласилась положить его в ту же палату, где лежала его супруга.

— Их любовь друг к другу была такой сильной, они просто не могли жить друг без друга, — поделилась эмоциями дочь супругов.

— Они уже на небесах вдвоем, танцуют танго, — добавляет сын, Лео Ваткин.


 
 
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Тереза и Исаак скончались на соседних кроватях в больнице с разницей в 40 минут

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