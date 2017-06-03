Тереза Ваткин умерла в 12:10 в госпитале в возрасте 89 лет, а ее муж, 91-летний Исаак Ваткин, скончался через 40 минут. Пара прожила вместе 69 лет.

Родственники говорят , что Тереза и Исаак держались за руки, лежа на соседних кроватях больничной палаты. Исаак перестал дышать через несколько минут после того, как разъединили руки супругов.













Тереза и Исаак познакомились в Аргентине, а после свадьбы влюбленные переехали в США, где воспитали троих детей. Исаак занимался бизнесом: поставками кошерного мяса, а Тереза работала в салоне, делала маникюр.

В пожилом возрасте у Терезы развилась болезнь Альцгеймера, Исаак до последнего ухаживал за ней сам, а когда супругу положили в больницу, он навещал ее каждый день.

В больницу Иссак попал с гриппом, и администрация согласилась положить его в ту же палату, где лежала его супруга.

— Их любовь друг к другу была такой сильной, они просто не могли жить друг без друга, — поделилась эмоциями дочь супругов.

— Они уже на небесах вдвоем, танцуют танго, — добавляе т сын, Лео Ваткин.



