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"Пока смерть не разлучит нас": прожившие 69 лет вместе супруги умерли в один день
Тереза Ваткин умерла в 12:10 в госпитале в возрасте 89 лет, а ее муж, 91-летний Исаак Ваткин, скончался через 40 минут. Пара прожила вместе 69 лет.
Родственники
Тереза и Исаак познакомились в Аргентине, а после свадьбы влюбленные переехали в США, где воспитали троих детей. Исаак занимался бизнесом: поставками кошерного мяса, а Тереза работала в салоне, делала маникюр.
В пожилом возрасте у Терезы развилась болезнь Альцгеймера, Исаак до последнего ухаживал за ней сам, а когда супругу положили в больницу, он навещал ее каждый день.
В больницу Иссак попал с гриппом, и администрация согласилась положить его в ту же палату, где лежала его супруга.
— Их любовь друг к другу была такой сильной, они просто не могли жить друг без друга, —
— Они уже на небесах вдвоем, танцуют танго, —
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Тереза и Исаак скончались на соседних кроватях в больнице с разницей в 40 минут
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