Террористические атаки на Лондон. Есть погибшие и раненые



Фото: Dominic Lipinski / AP

Вечером 3 июня группа из трех террористов совершила атаки на жителей и гостей Лондона. Пострадали десятки человек.

Террористические атаки были совершены прямо в центре Лондона, в 22.00 по местному времени.

Как сообщила полиция, сначала фургон совершил наезд на пешеходов на Лондонском мосту. Сбив несколько людей автомобиль доехал до рынка Боро (Borough Market. Из машины вышли трое мужчин, которые начали с ножами нападать на встречных людей. Через некоторое время нападавшие были застрелены прибывшими на место полицейскими.

Согласно предварительным данным полиции, в результате нападения пострадали несколько десятков человек. Служба скорой помощи Лондона сообщила, что госпитализировано более 30 человек, еще 6 человек погибли на месте.

Лондонская полиция квалифицировала нападение как теракт. В связи с этим премьер-министр Британии Тереза Мэй назначила на утро заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.













