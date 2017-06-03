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Лучшие соусы для шашлыка из разных стран мира

04.06.2017 10:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ни что так не дополняет и не преображает вкус шашлыка, как искусно приготовленный соус. Тем более что многие из них готовятся просто и быстро. В нынешнем обзоре мы расскажем о соусах, которые готовятся непосредственно пред подачей шашлыка на стол.

Лучшие соусы для шашлыка из разных стран мира
© Pixabay
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Армянский соус для шашлыка

Имеют ли к нему отношение жители Армении — доподлинно не известно, но соус получается с замечательным кавказским колоритом — это точно. Идеально подходит к шашлыку из баранины>>

Ингредиенты:

  • полбанки томатной пасты;
  • стакан воды;
  • соль;
  • черный свежесмолотый перец;
  • 1 головка чеснока;
  • 1 луковица;
  • зелень петрушки;
  • любисток;
  • кинза.
Лучшие соусы для шашлыка из разных стран мира
© Pixabay
Хороший соус преобразит любое блюдо

Готовится соус не сложно — томатную пасту с водой доводим до кипения, добавляем соль и свежесмолотый перец. Даем смеси остыть и только потом добавляем ингредиенты. Делать это надо в следующем порядке: лук порезать очень мелко, до прозрачности и смешать с мелко порубленной зеленью и измельченным чесноком. Дать смеси настояться и перемешать с остывшим томатным соусом.  

Греческий соус дзадзыки

Многие ценители считают его идеальным соусом для мяса. Хотя греки едят его и с рыбой и даже просто с чесночным хлебушком. Остроту и пикантность этого соуса можно регулировать за счет количества чеснока.

Ингридиенты:

  • греческий йогурт без наполнителя 400 гр (чем выше жирность — тем лучше);
  • черный молотый перец;
  • 2-3 небольших свежих огурца;
  • 5-6 зубчиков чеснока;
  • соль;
  • орегано;
  • 2 ст. ложки оливкового масла;
  • 7-10 маслин.
Лучшие соусы для шашлыка из разных стран мира
© Pixabay
Дзадзыки - любимый соус греков

Очистите огурцы от кожуры и натрите на свекольной терке. Дайте немного отстояться и отожмите из массы сок. Добавьте греческий йогурт, черный перец, пропущенный через пресс чеснок и поставьте массу на несколько часов в холодильник. Когда она настояться — перемешайте, посыпьте сверху орегано, добавьте оливковое масло и украсьте маслинами.

Грузинский соус для шашлыка

Для этого соуса самый важный ингредиент — острая грузинская аджика. Чем больше вы ее добавите, тем пикантней будет ваше блюдо. В качестве основы можно взять готовый томатный соус или пасту, но ценители утверждают, что лучше сварит его из свежих помидор.

Ингредиенты:

  • помидоры — 1 кг;
  • чеснок — 5-6 зубчиков;
  • кинза, петрушка — по пучку;
  • базилик;
  • аджика — 2-3 ч.л
  • черный молотый перец;
  • соль.
Лучшие соусы для шашлыка из разных стран мира
© Pixabay
Самый вкусный грузинский соус получается из свежих помидор

Для этого соуса годятся только толстостенные грунтовые помидоры — бледные тепличные их собраться испортят все. Помидоры бланшируем кипятком, снимаем кожицу, удаляем семена и измельчаем мякоть блендером. Полученную кашицу увариваем минут 20-30 — консистенция должна стать заметно гуще. В процессе варки добавляем соль и перец. После того как смесь остынет,  добавляем чеснок и мелко порезанную зелень, аджику и специи. Дайте шашлыку отстояться в холодильнике и подавайте к столу.

Кавказский соус с гранатовым соком и орехами

Соус для настоящих гурманов. В качестве основы используем стакан свежевыжатого гранатового сока и стакан сухого вина. Неповторимый вкус блюду придадут молотые грецкие орехи.

Ингредиенты:

  • стакан свежевыжатого гранатового сока;
  • стакан сухого вина;
  • 0,5 стакана молотых грецких орехов;
  • 3 зубчика чеснока;
  • Черный молотый перец;
  • соль;
  • красный острый молотый перец;
  • пучок кинзы;
  • хмели-сунели;
  • 1 чайная ложка крахмала.
Лучшие соусы для шашлыка из разных стран мира
© Pixabay
С гранатовым соусом любое мясо будет вкусным

Измельчить грецкие орехи, чеснок, зелень блендером до состояния кашицы. Смешать сок и вино и подогреть их на медленном огне. Незадолго до закипания добавить крахмал, который предварительно развести в небольшом количестве вина и заварить его. Дать смеси остыть, добавить соль, перец, специи. Добавить чесночно-ореховую смесь и интенсивно помешивать.

 
 
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