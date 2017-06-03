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Лучшие соусы для шашлыка из разных стран мира
04.06.2017 10:38 — Разное | Sputnik Беларусь
Ни что так не дополняет и не преображает вкус шашлыка, как искусно приготовленный соус. Тем более что многие из них готовятся просто и быстро. В нынешнем обзоре мы расскажем о соусах, которые готовятся непосредственно пред подачей шашлыка на стол.
Армянский соус для шашлыка
Имеют ли к нему отношение жители Армении — доподлинно не известно, но соус получается с замечательным кавказским колоритом — это точно. Идеально подходит к
Ингредиенты:
© Pixabay
Хороший соус преобразит любое блюдо
Готовится соус не сложно — томатную пасту с водой доводим до кипения, добавляем соль и свежесмолотый перец. Даем смеси остыть и только потом добавляем ингредиенты. Делать это надо в следующем порядке: лук порезать очень мелко, до прозрачности и смешать с мелко порубленной зеленью и измельченным чесноком. Дать смеси настояться и перемешать с остывшим томатным соусом.
Греческий соус дзадзыки
Многие ценители считают его идеальным соусом для мяса. Хотя греки едят его и с рыбой и даже просто с чесночным хлебушком. Остроту и пикантность этого соуса можно регулировать за счет количества чеснока.
Ингридиенты:
© Pixabay
Дзадзыки - любимый соус греков
Очистите огурцы от кожуры и натрите на свекольной терке. Дайте немного отстояться и отожмите из массы сок. Добавьте греческий йогурт, черный перец, пропущенный через пресс чеснок и поставьте массу на несколько часов в холодильник. Когда она настояться — перемешайте, посыпьте сверху орегано, добавьте оливковое масло и украсьте маслинами.
Грузинский соус для шашлыка
Для этого соуса самый важный ингредиент — острая грузинская аджика. Чем больше вы ее добавите, тем пикантней будет ваше блюдо. В качестве основы можно взять готовый томатный соус или пасту, но ценители утверждают, что лучше сварит его из свежих помидор.
Ингредиенты:
© Pixabay
Самый вкусный грузинский соус получается из свежих помидор
Для этого соуса годятся только толстостенные грунтовые помидоры — бледные тепличные их собраться испортят все. Помидоры бланшируем кипятком, снимаем кожицу, удаляем семена и измельчаем мякоть блендером. Полученную кашицу увариваем минут 20-30 — консистенция должна стать заметно гуще. В процессе варки добавляем соль и перец. После того как смесь остынет, добавляем чеснок и мелко порезанную зелень, аджику и специи. Дайте шашлыку отстояться в холодильнике и подавайте к столу.
Кавказский соус с гранатовым соком и орехами
Соус для настоящих гурманов. В качестве основы используем стакан свежевыжатого гранатового сока и стакан сухого вина. Неповторимый вкус блюду придадут молотые грецкие орехи.
Ингредиенты:
© Pixabay
С гранатовым соусом любое мясо будет вкусным
Измельчить грецкие орехи, чеснок, зелень блендером до состояния кашицы. Смешать сок и вино и подогреть их на медленном огне. Незадолго до закипания добавить крахмал, который предварительно развести в небольшом количестве вина и заварить его. Дать смеси остыть, добавить соль, перец, специи. Добавить чесночно-ореховую смесь и интенсивно помешивать.
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