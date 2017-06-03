Но после всего этого оказаться в самом сердце Минска, в одном из самых клевых отелей, на восьмом этаже, поглядывая с личного балкона на ночную столицу — это выбивает скупую мужскую слезу.

Рано утром мы взяли старт из Березовки, немножко задержались в Новогрудке. После этого смело рванули на столицу. Смелость на взлете стукнулась о платные дороги: по хитроумному стечению обстоятельств, специальную магнитную карту можно было купить только заехав на ту самую платную дорогу. То есть — плати штраф, покупай и едь с богом. Нам такой вариант не понравился, и мы приуныли. Телефонный разговор с оператором по продаже магнитных карт для беспрепятственного использования платных дорог открытий чудных не привнес.

— Вам нужно проехать по А2 и на N-ном километре приобрести пропуск.

— Так А2 же платная.

— Платная.

— Так нас же оштрафуют.

— С большой вероятностью, да.

— А вы не подскажете, как подъехать к данному пункту продаже, не нарушая закон?

— К сожалению, наша служба поддержки не располагает такой информацией.

Ко всеобщему удивлению, подобной информацией располагал Роберт. Пока мы взывали к совести девушки из службы платных дорог, Роберт расчехлил навигатор и поставил галочку "В объезд платных дорог". Получилось на 20 километров длиннее и на несколько миллионов нервных клеток спокойнее. Заодно удалось посмотреть, что в Беларуси делают с дорогами.

В Беларуси с дорогами делают ремонт. Причем ремонт фундаментальный. Две трети пути мы наблюдали, как серьезные машины делают серьезную дорогу, щемясь на двухполоске. По дороге заезжаем поменять деньги. Посылаем Руслана. Через минуту возвращается:

— Ребят, посмотрите на эту табличку.

— Что такое?

— Нет, вы сами.

"Извините, белорусские деньги закончились".

Будем надеяться, что это не пророчество.

До Минска добирались вяло. Никто уже никуда не хотел торопиться. Вокруг — невероятной красоты просторы. Впереди — столица, в которой так или иначе сегодня только отдыхать. И все равно переход на Минск ошеломил. Сказалось время, проведенное в деревне, на трассе. Мы буквально ухнули в громадный город, с многоэтажками, блестящими проспектами и отелями, класса "Люкс".

Еще когда я был в Риге, мне написала знакомая. Узнав, что мы собираемся в Минск, предложила остановиться в Renaissance Minsk Hotel. Мол, расскажем, покажем. И от центра недалеко. Учитывая, что в этот раз мы поехали ну совсем за идею, любое место ночлега у нас было на вес золота. Я даже не гуглил. Просто сказал: "да, с удовольствием".

Когда мы с Робертом зашли в фойе, мы поняли, что у нас слишком много почек. Честно спросили:

— Ален, а что вы от нас за это хотите?

— Да ничего. Пишите все что хотите. Или можете вообще не писать.

Алена была свидетельницей моей жены на свадьбе. Единственный человек, который додумался припереться на церемонию венчания в сланцах. Поэтому ничего не написать про отель я не могу.

В сауне плавки стоят 50 евро. По этой причине забывчивый Роберт уныло плещется в ванне, пока я набираю текст, потому что мне одному идти скучно. Сам отель, наверное, прекрасен. Просто мы оцениваем такие места по количеству розеток, хорошему вай-фаю и наличию кровати.

А лично я просто жутко рад, что у меня уже почти в каждом уголке земли есть человек, который всегда, при любых обстоятельствах, сам готов посодействовать в любой ситуации.

Сегодня едем на Минское море. Волнуйтесь.