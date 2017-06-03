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3 июня в Кардиффе состоялась развязка сезона в Лиге чемпионов. В решающем матче мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» и защитил титул.

SPORT.TUT.BY в картинках рассказывает о победителе турнира, его рекордах и достижениях главной звезды команды Криштиану Роналду. Он забил в третьем финале, снова стал лучшим бомбардиром соревнования и выиграл его уже в четвертый раз



Мадридский «Реал» провел четыре гола в ворота «Ювентуса» и в итоге выиграл со счетом 4:1. Кстати, первый из забитых мячей стал для испанского гранда 500-м в Лиге чемпионов. Фото: Reuters



Чаще всего в Лиге чемпионов «Реал» забивал «Баварии» (30 мячей). Далее следуют «Аякс», «Галатасарай» (по 20) и «Рома» (19). Фото: Reuters



Успех в нынешней лигачемпионской кампании позволил мадридцам стать первой командой в эру Лиги чемпионов УЕФА, которой два года кряду удалось выиграть заветный трофей. Фото: Reuters



«Реал» выиграл Лигу чемпионов в третий раз за четыре сезона. В списке победителей турнира в этот период также значится «Барселона», которая первенствовала в 2015 году. Кстати, тогда каталонцы в решающем матче также обыграли «Ювентус» (3:1). Фото: Reuters



«Ювентус» проиграл семь финалов Лиги чемпионов. В трех из них участвовал голкипер «Старой синьоры» Джанлуиджи Буффон. Фото: Reuters



Всего с учетом розыгрышей Кубка европейских чемпионов «Реал» 12 раз становился лучшим клубом континента, 6 раз — по нынешней формуле проведения турнира, а это снова больше, чем у кого бы то ни было. Фото: Reuters



Лидер «Реала» Криштиану Роналду отметился дублем в финале и довел количество забитых мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов до 12. Что интересно, 10 из них он забил на четвертьфинальной стадии и позднее. Фото: Reuters



Среди других рекордов Роналду следующие. Он стал лучшим бомбардиром соревнования в пятый раз подряд и первым игроком, который забил в трех финалах Лиги чемпионов. Фото: Reuters



В двух финалах Лиги чемпионов забивали Рауль (2000, 2002), Самюэль Это’о (2006, 2009) и Лионель Месси (2009, 2011) и еще четырнадцать игроков, а Альфредо Ди Стефано — в пяти финалах. Фото: Reuters



Кроме того, Роналду стал третьим игроком, который побеждал в четырех финалах Лиги чемпионов: один раз с «Манчестер Юнайтед» и трижды с «Реалом». Фото: Reuters

Финал Лиги чемпионов сезона 2016/2017:

«Ювентус» — «Реал» — 1:4





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