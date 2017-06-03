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"Реал" разгромил "Ювентус" и во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

04.06.2017 11:44 — Разное | Ежедневник  
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"Реал" разгромил "Ювентус" и во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

В финальной игре мадридский "Реал" со счетом 4:1 обыграл туринский "Ювентус" в Кардиффе и вновь стал победителем Лиги чемпионов.

В результате победы над "Ювентусом" "Реал" стал первой командой, которая выиграла Лигу чемпионов два раза к ряду.

Победу "Реалу " принесли Криштиану Роналду, который забил два мяча, Каземиро и Марко Асенсио. Криштиану Роналду, с 12 мячами стал также лучшим бомбардиром турнира.

Следует отметить, что "Реал" не только во второй раз подряд впервые стал победителем Лиги чемпионов, он также завоевал свой 12-й трофей и тут также является рекордсменом.

 
 
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В финальной игре мадридский "Реал" со счетом 4:1 обыграл туринский "Ювентус" в Кардиффе и вновь стал победителем Лиги чемпионов.

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