Владимир Самсонов завершил выступление на чемпионате мира по настольному теннису

Белорус Владимир Самсонов не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала лидер белорусской сборной встречался с представителем Республики Корея Ли Сангсу и уступил со счетом 0:4 (9:11, 1:11, 3:11, 9:11).

В соревнованиях мужского парного разряда Владимир Самсонов и Павел Платонов добрались до четвертьфинала, в котором проиграли японскому тандему Коки Нива / Махару Йошимура со счетом 0:4 (8:11, 8:11, 6:11, 8:11).

Мировое первенство мастеров малой ракетки завершится 5 июня.