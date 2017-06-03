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Более тысячи человек пострадали от давки во время финального матча Лиги чемпионов

04.06.2017 13:17 — Разное | Ежедневник  
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Более тысячи человек пострадали от давки во время финального матча Лиги чемпионов

Более тысячи человек пострадали в давке в фан-зоне в Турине во время финального матча Лиги чемпионов.

Как сообщила итальянская полиция, давка произошла в фанзоне болельщиков "Ювентуса", где за игрой на больших телевизорах наблюдали около 20 тыс. болельщиков.

После того, как "Реал" забил третий гол, в толпе послышался хлопок, который люди приняли за взрыв. В результате началась паника. Люди начали разбегаться в разные стороны давя друг друга. Полиция, которая дежурила на месте, не смогла нормализовать ситуацию.

Согласно последним данным, в давке пострадали более тысячи человек, некоторые из них, в том числе 4-летний ребенок, находятся в критическом состоянии.

 
 
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Более тысячи человек пострадали в давке в фан-зоне в Турине во время финального матча Лиги чемпионов.

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