|
Более тысячи человек пострадали от давки во время финального матча Лиги чемпионов
04.06.2017 13:17 — Разное | Ежедневник
Более тысячи человек пострадали в давке в фан-зоне в Турине во время финального матча Лиги чемпионов.
Как сообщила итальянская полиция, давка произошла в фанзоне болельщиков "Ювентуса", где за игрой на больших телевизорах наблюдали около 20 тыс. болельщиков.
После того, как "Реал" забил третий гол, в толпе послышался хлопок, который люди приняли за взрыв. В результате началась паника. Люди начали разбегаться в разные стороны давя друг друга. Полиция, которая дежурила на месте, не смогла нормализовать ситуацию.
Согласно последним данным, в давке пострадали более тысячи человек, некоторые из них, в том числе 4-летний ребенок, находятся в критическом состоянии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более тысячи человек пострадали в давке в фан-зоне в Турине во время финального матча Лиги чемпионов.
|
Архив (Разное)
Комментарии