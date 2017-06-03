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Гидромет: оранжевый уровень из-за ветра объявлен на понедельник
04.06.2017 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник 5 июня из-за сильного ветра, сообщили Sputnik в воскресенье в Гидромете.
© Sputnik / Марина Серебрякова
По информации синоптиков, в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром на большей части республики, а днем по северо-востоку страны возможны дожди, в некоторых районах — грозы.
При этом во многих районах Беларуси ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от +8 по серверной части республики до +17 по югу. Днем ожидается от +16 до +22, в юго-восточной части от 23 до 26 градусов тепла.
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С утра практически по всей территории республики пройдут дожди, днем осадки ожидаются только в северо-восточной части страны.
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