Гидромет: оранжевый уровень из-за ветра объявлен на понедельник

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник 5 июня из-за сильного ветра, сообщили Sputnik в воскресенье в Гидромете.



© Sputnik / Марина Серебрякова Рябов: лето началось с похолодания, тепло вернется на следующей неделе

По информации синоптиков, в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром на большей части республики, а днем по северо-востоку страны возможны дожди, в некоторых районах — грозы.

При этом во многих районах Беларуси ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +8 по серверной части республики до +17 по югу. Днем ожидается от +16 до +22, в юго-восточной части от 23 до 26 градусов тепла.