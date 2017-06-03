Ирина Кабасакал: врач-диетолог ― это творческая специальность /

Врач-диетолог — это творческая специальность, иначе в этой профессии развиваться невозможно. Человеку нужно, прежде всего, ориентироваться на специалиста, имеющего высшее медицинское образование, однако и такой квалификации может быть недостаточно, убеждена собеседница Sputnik.

"Если бы этого было достаточно, я бы не уезжала и не заканчивала российскую медицинскую академию наук, кафедру диетологии, и не проходила бы массу других специализаций по этой специальности, сертификаций и так далее. Когда я подтвердила свой диплом и сертификат врача общей практики, мне предложили идти устраиваться врачом-диетологом в клинику. И я тогда подумала, что я знаю и умею, что смогу донести? Я лично для себя посчитала, что не смогу оказывать квалифицированную помощь, а быть самоучкой — это не мой случай", — отметила Ирина Кабасакал.

Собеседница рассказала о посещении разнообразных семинаров, конференций и лекций, посвященных диетологии, а также пояснила, почему решила дополнительно изучить психотерапию. По словам Ирины Кабасакал, чаще всего к врачу-диетологу приходят люди с расстройством пищевого поведения, а это уже психотерапевтический профиль.

"Сейчас я могу быстрее определять, это мой пациент или не мой. Но все-то идут к врачу-диетологу. Это говорит о том, что люди идут замотивированные, они понимают, что у них есть либо дефицит массы тела, либо избыточная масса тела. Но приходят некоторые пациенты с глубокими психологическими проблемами, и я работаю в паре с несколькими высококвалифицированными психотерапевтами, к которым я могу отправить пациента с той или иной патологией", — сказала Кабасакал.

В качестве примера собеседница Sputnik отметила, что женщину с послеродовой депрессией с избыточной массой тела и женщину климактерического возраста нельзя отправлять к одному и тому же специалисту. В Минске достаточно квалифицированных медиков, которые занимаются этими направлениями.

"Я также работаю в паре с другими специалистами. Чаще всего люди даже не знают о том, что страдают эндокринной патологией. Я начинаю объяснять, что такое сахарный диабет, что такое инсулинорезистентность, как с этим бороться, и при необходимости отправляю на консультацию к эндокринологу. Если есть необходимость, отправляю на консультацию к гематологу", — рассказала Ирина Кабасакал.

Как бы скептически к диетологии не относились другие врачи, это очень интересная и глубокая наука, на которой основано все, резюмировала собеседница Sputnik.

Полную версию беседы с врачом-диетологом Ириной Кабасакал слушайте на радио Sputnik Беларусь.