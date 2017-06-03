Паника, крики и резня в баре: кадры ночного теракта в Лондоне

Лондонцы были взбудоражены сразу двумя терактами, которые произошли в минувшую ночь . Сначала микроавтобус сбил прохожих на всемирно известном London bridge, затем трое мужчин с ножами на людей на рынке Боро.



© REUTERS Peter Nicholls МИД Беларуси отслеживает ситуацию в Лондоне

В результате полиция сообщила о гибели семи человек, около 50 пострадали. Нападавшие были ликвидированы сотрудниками лондонской полиции.

На видеороликах, снятых очевидцами, видно, как люди в панике бегут с места теракта, вдали слышатся выстрелы. Также показан фрагмент из паба, в который вломились нападавшие.

Многие страны мира осудили теракты в Лондоне, МИД Беларуси в свою очередь назвал ночные инциденты "варварскими нападениями" и пожелал британцам мужества.