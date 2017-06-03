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Паника, крики и резня в баре: кадры ночного теракта в Лондоне
04.06.2017 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Лондонцы были взбудоражены сразу двумя терактами, которые
© REUTERS Peter Nicholls
В результате полиция сообщила о гибели семи человек, около 50 пострадали. Нападавшие были ликвидированы сотрудниками лондонской полиции.
На видеороликах, снятых очевидцами, видно, как люди в панике бегут с места теракта, вдали слышатся выстрелы. Также показан фрагмент из паба, в который вломились нападавшие.
Многие страны мира осудили теракты в Лондоне, МИД Беларуси в свою очередь
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Двойной теракт произошел в ночь на воскресенье в британской столице. Смотрите видео, снятые очевидцами на месте происшествия.
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