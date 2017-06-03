Великий и могучий: как язык влияет на благосостояние

Язык, на котором говорят люди, связан не только с национальным характером, но и с финансовым поведением. Можно ли увеличить свою пенсию, выучив иностранный язык?



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В 2012 году Кит Чен из Йельского университета заявил о связи между грамматической структурой языка, на котором говорит человек, и его склонностью делать сбережения. Ученый разделил языки на две группы: на ту, в которой четко определяются настоящее и будущее время, и ту, в которой очевидной границы нет. В первую группу входят, к примеру, английский, русский и корейский языки, а ко второй относятся японский, немецкий и северокитайский. Люди, которые говорят на языке с четким разграничением настоящего и ​будущего времени, ощущают грядущие события как нечто очень отдаленное. Поэтому им откладывать деньги психологически труднее, нежели тем, кто говорит на языке без четкой временной границы, заключает Чен.



Свою теорию ученый доказал статистикой. Проанализировав финансовое положение семей в 76 странах, он выяснил, что люди, говорящие на языке без явно выраженного будущего времени, откладывают деньги на 30% чаще. Кроме того, они выходят на пенсию, имея в среднем на 25% больше сбережений. Выяснилось также, что грамматика языка влияет не только на благосостояние, но и на образ жизни. Носители языка без четкой границы между настоящим и будущим временем меньше курят, больше занимаются спортом и реже испытывают проблемы со здоровьем в старости.



Частое употребление будущего времени сказывается не только на сбережениях людей. Акции компаний, которые в своих ежегодных отчетах часто пишут о своих планах, менее доходны, чем бумаги эмитентов, в чьих отчетах редко встречаются глаголы будущего времени. К таким выводам пришел Раса Карапанджа из Европейской школы бизнеса в Германии, проанализировавший 46 тыс. годовых отчетов американских компаний. Компании, которые не пишут в документах о будущем, обычно придерживаются более рискованных бизнес-стратегий, вследствие чего их бумаги примерно на 5% чаще показывают высокие результаты. Ученый считает, что таким образом компании стараются повысить свою инвестиционную привлекательность: если инвесторы получают из годовых отчетов меньше информации, это необходимо компенсировать чем-то другим. В частности, доходностью акций.



Примеры и доказательства



В дальнейшем теорию Кита Чена подтвердили другие ученые. Например, в 2015 году в Нидерландах было опубликовано исследование, в ходе которого изучалось экономическое поведение иммигрантов. Исследователи разделили респондентов на две группы в зависимости от их родного языка. После изучения финансового состояния людей ученые пришли к выводу, что иммигранты из первой группы (чей язык предполагает наличие границы между настоящим и будущим временем) меньше думают о будущей пенсии, чем респонденты из второй группы. Кроме того, люди из первой группы на 8,6% реже владеют крупными состояниями. Однако немного исправить ситуацию может изучение голландского языка (в котором нет четкого отделения настоящего времени от будущего), подчеркивается в исследовании: иммигранты, на достаточном уровне владеющие голландским языком, начинают более ответственно относиться к финансовому планированию. Причем дело именно в языке, а не в культуре страны, которую могут перенять ее новые жители, подчеркивают ученые.



Разница в финансовом поведении наблюдается даже у жителей одной страны, если они говорят на разных языках. Исследование Бенджамина Гуина из Университета Санкт-Галлена доказывает, что жители германоязычной части Швейцарии относятся к деньгам не так, как население франкоязычных регионов страны. Так, доля средств, которые люди сберегают, в первом случае будет выше. Те, кто говорит на немецком языке, откладывают в среднем 13,2% от доходов, в то время как люди, говорящие на французском, — только 10,5%.



Иностранные языки и рациональность



Знание иностранного языка помогает принимать более взвешенные финансовые решения. В опубликованной в 2012 году работе ученых из Чикагского университета говорится, что мышление на другом языке делает человека более предусмотрительным и поэтому количество его ошибочных решений уменьшается. Люди в таких случаях меньше прислушиваются к эмоциям и полагаются больше на разум, чем на интуицию.



Чтобы доказать свою теорию, группа ученых организовала несколько экспериментов. В первом участвовали около 300 студентов, которые знали английский, но их родным языком был корейский. Респондентам предлагалось пари, в котором они могли рискнуть небольшими средствами и при этом получить высокий доход. Несмотря на такие условия, люди, которым пари предлагалось на корейском, соглашались только в 57% случаев. Если же ученые предлагали то же пари на английском, то соглашались уже 67% респондентов.



Второй эксперимент был проведен с англоговорящими студентами, которые учили испанский в качестве иностранного языка. Каждому выдавалось $15, которые можно было оставить себе, а можно было рискнуть и сыграть в игру «Орел или решка» со ставкой $1. Если участник не угадывал и проигрывал, то он терял $1. В случае выигрыша он получал обратно свою ставку и еще $1,5 сверху. Таким образом, в долгосрочной перспективе рисковая стратегия могла бы оказаться очень выгодной. В этом эксперименте теория ученых вновь подтвердилась: играть чаще соглашались студенты, которым предлагали пари не на родном английском языке (тогда на риск шли 57% участников), а на испанском — 71%.



Стоит ли прислушиваться к ученым



Опрошенные РБК эксперты сомневаются в наличии прямой связи между знанием иностранного языка и благосостоянием. Декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Виктор Вахштайн говорит, что дело не в умении думать на другом языке. «Люди, которые владеют большим количеством языков на достаточном уровне, как правило, обладают большим культурным капиталом. Этот капитал и определяет жизненную успешность. Его можно конвертировать в том числе в благосостояние», — рассказывает Вахштайн.



Психолог Павел Волженков отмечает, что польза иностранных языков заключается в другом: они помогают организовывать процесс обучения, распорядок и планировать результат. При этом те же качества развивают любые другие изучаемые науки, подчеркивает он. Генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев считает, что изучать необходимо математику и философию, а не иностранный язык. «Математика развивает аналитические способности и логику, философия — критическое мышление и умение воспринимать целостную картину событий и процессов», — рассказывает он.



С тем, что грамматическая структура языка связана со способностью копить деньги, эксперты тоже не согласны. «Есть гипотеза, что человек думает так, как устроен его язык, и видит то, что в его языке может быть маркировано. Отчасти эта гипотеза верна, но нет никаких точных данных о том, что существует связь между языком и восприятием будущего», — категоричен Вахштайн.