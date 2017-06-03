Православная отмечают День Святой Троицы





Православная церковь отмечает День Святой Троицы в пятидесятый день после Пасхи, в воскресенье, поэтому этот день еще именуют Пятидесятницей.

Праздник Святой Троицы установлен апостолами. На пятидесятый день после Воскресения Христова все апостолы вместе с Божьей Матерью и другими учениками Христовыми находились в одной горнице в Иерусалиме.

В этот день Бог Отец послал на землю Святого Духа, который, явившись апостолам, сделал так, что они стали понимать языки всех народов и говорить на разных языках. Поэтому слово Христа - Евангелие, которое проповедовали апостолы, было понятно людям, и это объединяло верующих в Бога.

Сошествие Святого Духа на апостолов отмечается Православной церковью как один из величайших двунадесятых переходящих праздников. Троица - очень красивый праздник.

С давних времен на Троицу принято украшать храмы и дома свежими цветами, травами, ветками деревьев и приносить в церковь на освящение букеты из трав и цветов, пишет БЕЛТА.