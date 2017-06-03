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Православная отмечают День Святой Троицы
04.06.2017 15:50 — Разное | Ежедневник
Православная церковь отмечает День Святой Троицы в пятидесятый день после Пасхи, в воскресенье, поэтому этот день еще именуют Пятидесятницей.
Праздник Святой Троицы установлен апостолами. На пятидесятый день после Воскресения Христова все апостолы вместе с Божьей Матерью и другими учениками Христовыми находились в одной горнице в Иерусалиме.
В этот день Бог Отец послал на землю Святого Духа, который, явившись апостолам, сделал так, что они стали понимать языки всех народов и говорить на разных языках. Поэтому слово Христа - Евангелие, которое проповедовали апостолы, было понятно людям, и это объединяло верующих в Бога.
Сошествие Святого Духа на апостолов отмечается Православной церковью как один из величайших двунадесятых переходящих праздников. Троица - очень красивый праздник.
С давних времен на Троицу принято украшать храмы и дома свежими цветами, травами, ветками деревьев и приносить в церковь на освящение букеты из трав и цветов, пишет
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Православная церковь отмечает День Святой Троицы в пятидесятый день после Пасхи, в воскресенье, поэтому этот день еще именуют Пятидесятницей.
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