Скандал на таможне или пиар: продюсер о том, кто такая Алена Водонаева /

Байнет активно обсуждает историю, произошедшую с теледивой Аленой Водонаевой и певцом Алексом Малиновским в Национальном аэропорту "Минск". В своем аккаунте в Instagram Водонаева написала, что провела в аэропорту Минска 11 часов, а некоторые СМИ добавили, что у звезды изъяты 30 тысяч долларов, предназначавшиеся для съемок клипа.

В компетентных органах факт изъятия денег не подтвердили и напомнили, что в соответствии с белорусским законодательством, через границу можно провозить без декларирования 10 тысяч долларов, а если сумма больше, то ее нужно задекларировать.



© Sputnik / Виктор Толочко В Минске прокомментировали "11 часов" Водонаевой в аэропорту

Чем так привлекает публику фамилия Водонаевой, на радио Sputnik Беларусь пояснил продюсер группы J:Морс Руслан Стариковский.

"Я бы сказал, что это, в кавычках, звезды нового поколения из тех, кто добился славы не своей деятельностью, скажем, написанием книг, шедевральных песен или успехами в спорте, а будучи активными пользователями соцсетей, которые имеют миллионы подписчиков. Это новый дух времени — селебрити, которые не производят какой-то продукт, а сама их жизнь становится этим продуктом", — сказал продюсер.

Имя Алены Водонаевой впервые стало известно зрителям благодаря телепроекту "Дом-2". Однако, по мнению Руслана Стариковского, монетизировать свое участие в скандальном шоу смогли единицы из всей "текучки" участников. В частности, Instagram, в котором "звезда" выкладывает все, что происходит в ее жизни, это не только дух времени, но и способ зарабатывания денег.

"Соцсети неплохо монетизируются, приносят немалые деньги. По сути, это рок-звезды нового поколения, потому что узнаваемы пусть пока в молодежной среде, и сопротивляться этому не стоит. Мы свое время ставили банки перед телевизором Кашпировского или Чумака. У каждого времени есть то, что называется "словить волну" популярности на чем-то", — отметил Стариковский.

При этом продюсер убежден в том, что поддержание активного интереса к собственной персоне в социальных сетях — это не только пиар, но и работа, которая требует достаточно большого количества усилий.

"Если каждый думает, что это так просто, это обманный путь. Здесь надо работать. Даже стать красиво и селфи сделать —это тоже наука. Как моделей раньше учили в фотоаппарат смотреть, по подиуму ходить, также и здесь целая технология, как хорошо выглядеть и как цеплять своего читателя или подписчика", — отметил Стариковский.

Как ранее заявили Sputnik в компетентных органах, белорусские таможенники не изымали 30 тысяч долларов у российского певца Алекса Малиновского и телеведущей Алены Водонаевой в Национальном аэропорту Минск.

"Сведений о том, что у данных лиц изъята валюта, нет. За вчерашние сутки в Национальном аэропорту Минск было два случая нарушения провоза валюты. Это были два мужчины. Там совершенно другие суммы, другие фамилии", — сообщили собеседники Sputnik.

Комментарий продюсера Руслана Стариковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.