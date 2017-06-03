|
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
04.06.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь
В воскресенье в храмах проходят торжественные Троицкие богослужения. Православная церковь отмечает День Святой Троицы всегда в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, поэтому он еще называется Пятидесятница, Троица относится к числу двунадесятых праздников.
Накануне, в субботу вечером, священники и верующие совершили Крестный ход.
Праздник Троицы берет свое начало с ветхозаветных времен, с ним связаны различные народные традиции, запреты и приметы, сказали этнографы. По их словам, в этот день нельзя работать — шить, прясть, выполнять так называемую "грязную" работу.
Также в народе считалось, что на Троицу нельзя ругаться, злиться, завидовать — иначе человека будут преследовать неудачи.
Как отмечают священнослужители, после Троицы в понедельник церковь отмечает Духов день.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный христианский праздник отмечают православные верующие. Смотрите на видео, как проходит Троица в Церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины Минске.
|
Архив (Разное)
Комментарии