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Православные христиане отмечают День Святой Троицы

04.06.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В воскресенье в храмах проходят торжественные Троицкие богослужения. Православная церковь отмечает День Святой Троицы всегда в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, поэтому он еще называется Пятидесятница, Троица относится к числу двунадесятых праздников.

Накануне, в субботу вечером, священники и верующие совершили Крестный ход.

Праздник Троицы берет свое начало с ветхозаветных времен, с ним связаны различные народные традиции, запреты и приметы, сказали этнографы. По их словам, в этот день нельзя работать — шить, прясть, выполнять так называемую "грязную" работу.

Также в народе считалось, что на Троицу нельзя ругаться, злиться, завидовать — иначе человека будут преследовать неудачи.

Как отмечают священнослужители, после Троицы в понедельник церковь отмечает Духов день.

 
 
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Главный христианский праздник отмечают православные верующие. Смотрите на видео, как проходит Троица в Церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины Минске.

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