Православные христиане отмечают День Святой Троицы

В воскресенье в храмах проходят торжественные Троицкие богослужения. Православная церковь отмечает День Святой Троицы всегда в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, поэтому он еще называется Пятидесятница, Троица относится к числу двунадесятых праздников.

Накануне, в субботу вечером, священники и верующие совершили Крестный ход.

Праздник Троицы берет свое начало с ветхозаветных времен, с ним связаны различные народные традиции, запреты и приметы, сказали этнографы. По их словам, в этот день нельзя работать — шить, прясть, выполнять так называемую "грязную" работу.

Также в народе считалось, что на Троицу нельзя ругаться, злиться, завидовать — иначе человека будут преследовать неудачи.

Как отмечают священнослужители, после Троицы в понедельник церковь отмечает Духов день.