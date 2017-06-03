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Культурное созвездие Беларуси: фестиваль песни и поэзии в Молодечно

04.06.2017 17:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фестиваль проходил в Молодечно со 2 по 3 июня. Свое приветствие участникам направлял президент Беларуси Александр Лукашенко.

В рамках заключительного концерта, посвященного 45-летию ансамбля "Песняры", выступили известные белорусские звезды, включая Руслана Алехно, Викторию Олешко, Светлана Агарвал, а также сам ансамбль и его бессменный руководитель с 1990 года Анатолий Ярмоленко.

 
 
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XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии прошел в Молодечно. Смотрите в фотоленте Sputnik как известные белорусские звезды выступили на заключительном...

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