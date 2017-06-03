|
Культурное созвездие Беларуси: фестиваль песни и поэзии в Молодечно
04.06.2017 17:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Фестиваль проходил в Молодечно со 2 по 3 июня. Свое приветствие участникам направлял президент Беларуси Александр Лукашенко.
В рамках заключительного концерта, посвященного 45-летию ансамбля "Песняры", выступили известные белорусские звезды, включая Руслана Алехно, Викторию Олешко, Светлана Агарвал, а также сам ансамбль и его бессменный руководитель с 1990 года Анатолий Ярмоленко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии прошел в Молодечно. Смотрите в фотоленте Sputnik как известные белорусские звезды выступили на заключительном...
|
Архив (Разное)
Комментарии